人民网北京5月19日电 （记者任妍）5月19日，记者从财政部获悉，为进一步加快释放大规模增值税留抵退税政策红利，财政部同税务总局发布了《关于进一步持续加快增值税期末留抵退税政策实施进度的公告》。

公告中明确，提前退还大型企业存量留抵税额，将《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告2022年第14号，以下称2022年第14号公告）第二条第二项规定的“符合条件的制造业等行业大型企业，可以自2022年10月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额”调整为“符合条件的制造业等行业大型企业，可以自2022年6月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额”。2022年6月30日前，在纳税人自愿申请的基础上，集中退还大型企业存量留抵税额。

粤开证券首席经济学家罗志恒说，留抵退税作为减税降费的重要举措，对于稳定市场主体，提振微观企业的预期有较大帮助。具体而言，一是减少企业资金占用，降低企业的资金成本，直接提高企业的获得感，提高企业的抗风险能力。尤其在经济下行期，资金和现金流很大程度上直接决定了企业的存续性。

二是有促进企业扩大投资和技术设备升级，实现稳投资和高质量发展的作用。

三是有利于推动科技创新。尤其是初创型科技创新企业的特点是先期投入了大量资金，存在大量的进项税，但是短期内没有投产和销售，缺乏销项税。此种情况下，如果能够实施留抵退税，将极大促进科技创新企业研发的积极性。

公告指出，各级财政和税务部门要坚决贯彻党中央、国务院决策部署，充分认识实施好大规模留抵退税政策的重要意义，按照2022年第14号公告、《财政部 税务总局关于进一步加快增值税期末留抵退税政策实施进度的公告》（财政部 税务总局公告2022年第17号）和本公告有关要求，持续加快留抵退税进度，进一步抓紧办理小微企业、个体工商户留抵退税，加大帮扶力度，在纳税人自愿申请的基础上，积极落实存量留抵退税在2022年6月30日前集中退还的退税政策。同时，严密防范退税风险，严厉打击骗税行为，确保留抵退税退得快、退得准、退得稳、退得好。

国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬分析，加大增值税留抵退税的改革力度，既能显著减轻企业负担，也有利于规范和优化税收制度，是今年减税降费的“重拳”与关键一招。由于增值税留抵主要集中在制造业企业，因此相关企业将从中受益。

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