原标题：北控水务连续十二年荣登“水业十大影响力企业”榜首

5月18日，中国水网、E20研究院、E20环境平台以线上直播形式揭晓“2021年度（第十九届）水业十大影响力企业”榜单。北控水务凭借良好的业绩和规模优势、强大的专业实力和行业影响力，再次荣登“2021年度水业十大影响力企业”榜首。这是北控水务第十四次上榜，第十二年蝉联首位。

自2003年起，“水业企业评选”正式启动，迄今已成功举办十九届，见证水务行业的发展历程。2021年度水业十大影响力企业榜单评选活动历时2个多月，吸引了400家企业参与，评选包括企业申报、网络点赞、评审团综合评审等环节。其中，评审团综合评审环节邀请行业专家、行业研究员、媒体与E20评审团共同组成专业评审方阵，从多维度对企业综合打分，最终评出本届十大影响力上榜企业。

在奖项揭晓直播中，北控水务集团高级副总裁王助贫受邀发表获奖感言，并对水务行业未来发展进行展望。王助贫表示，环境产业的每一个细分领域都作出了不懈努力，攀过一座又一座高峰，取得不凡成就。同时，北控水务也在坚定实施轻资产战略转型，朝着成为深受信赖、引领发展的世界级水务环境服务商努力迈进。

展望未来行业发展，技术创新、协同治理是生态环境领域“常谈常新”的重点课题。在激烈的市场变化中，技术重要性进一步凸显，行业整合趋势已经出现。企业竞争已不仅仅是规模上的竞争，更是企业创新实力的较量。当资本优势逐渐褪去光环，有技术优势的企业将在行业整合中占据优势。未来，北控水务将通过技术创新研发，推动技术产品化应用，打造卓越运营能力。同时，王助贫提到，北控水务作为水务行业企业，将努力推动改进过去“碎片化治水”的局面，以适应高质量发展的需要。北控水务一直倡导协同化治理，在行业协同、资源协同、人才协同、技术协同等方面，环境产业的每一位都需发挥各自的作用，形成生态良性循环，才能合力发挥更大的社会价值、经济价值和生态价值。

在直播中，E20对2021年首届“双百跨越”标杆污水处理厂项目进行风采巡展，北控水务集团昆山北区污水处理厂、宜兴城市污水处理厂、广州新塘永和污水处理厂（四期）、绵阳塔子坝污水处理厂、洛阳瀍东污水处理厂五大项目，以优质形象亮相直播。

随着水业行业转向高质量发展阶段，面向2035年美丽中国建设目标，北控水务将守好生态环境保护责任，坚定不移走生态优先、创新协同、绿色发展的现代化道路，推动实现人与自然和谐共生新格局，努力谱写美丽中国建设的新篇章。

(责编：曹淼、李源)