人民网北京5月19日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，5月19日，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆以视频方式出席济南、青岛国家级互联网骨干直联点建成开通仪式并致辞，提到我国国家级骨干直联点开通数量达到19个。

肖亚庆表示，要统筹推进信息基础设施技术创新和建设布局，促进建设、应用、安全、产业协同发展，加快构建“一张网、全互联、超高速、强赋能”的国家信息基础设施体系，筑牢数字经济发展底座。

肖亚庆指出，互联网骨干直联点是网络互联互通的关键枢纽和国家信息基础设施的重要组成部分，是国家“十四五”规划纲要确定的重点任务。随着济南、青岛直联点同时建成开通，我国国家级骨干直联点开通数量达到19个，进一步优化了网络架构，为增强网络基础能力、激发新技术新应用、促进各行业智能化升级提供了有利条件，创造了良好环境。

肖亚庆强调，要充分发挥互联网骨干直联点的聚集辐射作用，积极探索融合应用的好经验好做法，助力新旧动能转换，支撑经济社会高质量发展。各互联单位要严格落实互联基础设施的质量和安全管理要求，加强运行维护和监测预警，提升应急处置能力，确保直联点持续安全、稳定、高效运行。

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