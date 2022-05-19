人民网北京5月19日电 （记者王连香）中国民航局网站发布2021年民航行业发展统计公报（以下简称公报），公报显示，2021年，净增通用机场31个，全国在册管理的通用机场数量达到370个。

2021年，全行业完成运输总周转量856.75亿吨公里，比上年增长7.3%。国内航线完成运输总周转量641.14亿吨公里，比上年增长9.1%，其中，港澳台航线完成3.01亿吨公里，比上年下降5.5%；国际航线完成运输总周转量215.61亿吨公里，比上年增长2.3%。

2021年，全行业完成旅客周转量6529.68亿人公里，比上年增长3.5%。国内航线完成旅客周转量6439.12亿人公里，比上年增长9.7%，其中，港澳台航线完成8.19亿人公里，比上年下降36.1%；国际航线完成旅客周转量90.56亿人公里，比上年下降79.5%。

2021年，全行业完成旅客运输量44055.74万人次，比上年增长5.5%。国内航线完成旅客运输量43908.02万人次，比上年增长7.6%，其中，港澳台航线完成59.25万人次，比上年下降38.4%；国际航线完成旅客运输量147.72万人次，比上年下降84.6%。

航班正常率方面，2021年，全国客运航空公司共执行航班378.59万班次，其中，正常航班333.14万班次，平均航班正常率为88.00%。2021年，主要航空公司共执行航班292.98万班次，其中，正常航班258.05万班次，平均航班正常率为88.08%。

货邮运输量方面，2021年全行业完成货邮运输量731.84万吨，比上年增长8.2%。国内航线完成货邮运输量465.14万吨，比上年增长2.6%，其中，港澳台航线完成18.99万吨，比上年增长8.0%；国际航线完成货邮运输量266.70万吨，比上年增长19.6%。

机场方面，截至2021年底，我国境内运输机场（不含香港、澳门和台湾地区）248个，比上年底净增7个。2021年新增机场有：荆州沙市机场、九江庐山机场、菏泽牡丹机场、芜湖宣州机场、成都天府机场、郴州北湖机场、韶关丹霞机场。2021年，青岛流亭机场迁至青岛胶东机场，连云港白塔埠机场迁至连云港花果山机场。

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