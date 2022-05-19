近日，奇瑞控股集团（以下简称“奇瑞集团”）发布4月份销量，共销售汽车55588辆。今年1至4月份累计销售汽车284865辆，同比增长0.9%。其中，1至4月份新能源汽车销量68587辆，同比增长168.5%；出口84993辆，同比增长12.6%，刷新历史同期出口新纪录。

奇瑞集团相关负责人表示，面对挑战，奇瑞集团积极保供应、稳生产，至5月初产能已恢复正常时期的70%左右。集团各汽车品牌也围绕用户需求加快推出新车型，不断为用户创造新体验、新价值，最大限度降低疫情、供应链不稳定等带来的不利影响，预计下半年随着芯片短缺和疫情形势缓解，将迎来新一轮爆发性增长。

“今年对集团来说，是一个特殊的年份，既是公司成立的25周年，也是集团迈向下一个1000万辆目标出发的第一年。”该负责人指出，随着我国车市从增量向存量时代的转变和年轻消费群体的崛起，集团深知核心技术只是企业生存的基础，只有真正从用户角度出发，切实解决他们在用车过程中的“痛点”和“痒点”，并找到新营销模式，才能持续发展。

升级服务品牌——

该负责人介绍，居安思危、积极应对行业骤变，是奇瑞始终保持市场竞争力的关键，在服务层面，集团将“快乐体验”服务品牌进行升级，定制政策惠及新老车主。

奇瑞“悦享成长计划”正是基于此做出的一次实践。据了解，该计划从2021年6月推出至今，已服务数以万计的奇瑞车主，每年根据四季车辆养护需求，制定专属服务内容，以更优惠的价格获得专业车辆养护服务。2022年伊始，奇瑞进行服务再升级，将高品质服务融入日常，不仅把每月8日定为“奇瑞服务日”，还推出“微笑服务”，严格要求工作人员服务质量及态度。

提供出行保障——

“为更好的提升客户价值，我们在渠道上继续深耕细作。”该负责人称，在服务理念上，奇瑞一直倡导并秉持“想客户所想，急客户所需”。例如疫情影响了用户出行，集团及时联合全国经销商渠道，推出服务放心、救援安心、养修贴心、保养省心、关怀暖心的“五心服务”，打通线上快速通道。

同时，持续多年的“奇瑞驿站”也始终在节假日时坚守在路上。以春节期间为例，驿站在全国核心高速路口设立服务店，全国500多个服务站点24小时在线值守。

收集用户反馈——

“用户思维、互联网思维是我们加快腾飞的‘两个翅膀’。车主俱乐部‘CHERY CLUB’积极聆听用户反馈，打造出品牌文化的前沿阵地。”该负责人表示，车主俱乐部用五年时间汇集了全国近250万注册会员，为体现用户思维主，期间开创了“乐享奇程”“镜中风景”等一系列活动。

据了解，“镜中风景”活动是征集用户成为质量体验官，从策划到开启旅途，由奇瑞搭建交流平台，让车主真正成为活动的主人。该系列活动旨在让用户在自驾欣赏风景的同时，享受产品的驾驶趣味和智趣科技。而“乐享奇程”活动则是联合全国经销商策划主题一日游，让更多用户能够利用周末闲暇时光，远离城市的喧嚣、走进自然。

拉进用户距离——

“用户需要什么，最关心的是什么？这些问题都是每个奇瑞人一直深思的。”该负责人提出，由于各地汽车市场不尽相同，用户的消费理念和习惯也千差万别，所以服务动作也要因地制宜。

据悉，为将高质量服务传递给每一位用户，奇瑞推出了“接招吧瑞哥”“兵哥说车”等系列账号及内容，为用户科普买车用车小知识。同时，集团和全国经销商紧密联动，搭建经销商短视频账号矩阵，网络直播在线解答用户疑问，最大程度收集用户反馈，并输出用户真正关心的内容，为后续给提供更好的服务留下抓手。

“未来，我们还将坚持以用户为中心，结合用户需求和企业发展方向不断升级服务品质，用点滴行动持续为客户创造价值。”该负责人说。

(责编：董童、李源)