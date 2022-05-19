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4月份全国受理网络违法和不良信息举报1602.9万件

2022年05月19日15:38 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者申佳平）据“中央网信办举报中心”官方微信公众号消息，今年4月，全国各级网络举报部门受理举报1602.9万件，环比增长27.4%、同比增长7.2%。

图片来源：“中央网信办举报中心”官方微信公众号

其中，中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心受理举报50.6万件，各地网信办举报部门受理举报80.6万件，全国主要网站受理举报1471.8万件。在全国主要网站受理的举报中，主要商业网站受理量占62.8%，达923.7万件。

中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心表示，在各级网信部门指导下，目前全国各主要网站不断畅通举报渠道、受理处置网民举报。广大网民可通过12377举报电话、“网络举报”客户端等渠道积极参与网络综合治理，共同维护清朗网络空间。

(责编：申佳平、吕骞)

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