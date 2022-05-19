人民网北京5月19日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷今日在例行新闻发布会上介绍，2022年1至4月，我国企业承接服务外包合同额5899亿元人民币，执行额3872亿元，同比分别增长8.8%和15.3%。其中，承接离岸服务外包合同额3338亿元，执行额2154亿元，同比分别增长7.0%和10.9%。

从业务结构看，1至4月，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）执行额925亿元，同比微降0.3%；承接业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额分别为424亿元、805亿元，同比分别增长16.4%和23.7%。

从区域布局看，1至4月，全国37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额3037亿元，执行额1969亿元，分别占全国总额的91.0%和91.4%。长三角地区承接离岸服务外包合同额1457亿元，执行额1114亿元，同比分别增长1.7%和10.9%，分别占全国总额的43.6%和51.7%。

从国际市场看，1至4月，我国承接中国香港、美国、欧盟离岸服务外包执行额分别为507亿元、429亿元和283亿元，合计占我离岸服务外包执行额的56.6%。我国承接RCEP成员国离岸服务外包执行额505亿元，同比增长6.3%，合计占我离岸服务外包执行额的23.4%。

从企业性质看，1至4月，民营企业承接离岸服务外包执行额627亿元，占全国29.1%，同比增长42.5%，比全国平均增速高出31.6个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额1007亿元，同比增长7.7%，占全国46.8%。

从吸纳就业看，截至2022年4月底，我国服务外包累计吸纳从业人员1426万人，同比增长8.1%，其中大学及以上学历918万人，占64.3%。1至4月，服务外包新增从业人员31万人，同比增长8.6%，其中大学及以上学历20万人，占64.8%。

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