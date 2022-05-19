人民网北京5月19日电 （黄盛）美国东部时间5月18日，美股三大指数大幅收跌，道琼斯指数跌幅达3.57%，纳斯达克指数与标普500指数跌幅均超4%。业界人士表示，经济增长放缓、企业盈利回落是影响美股走势的基本面因素，这也反应了市场近期对于美国通胀加剧、美联储加息等因素的担忧，未来股市波动的走势或将延续。

具体来看，道琼斯指数收跌1164.52点，报31490.07点，跌幅3.57%，创2020年6月11日以来最大跌幅；纳斯达克指数收跌566.37点，报11418.15点，跌幅4.73%；标普500指数收跌165.17点，报3923.68点，跌幅4.04%，为2020年6月以来最差单日表现。

美东时间5月18日收盘美股三大指数数据。来源：Wind

美股市场上，一些知名科技股也在5月18日大幅下跌。其中，Meta跌超5%；亚马逊、奈飞均跌超7%；苹果收跌5.6%至 2021年10月初以来最低；微软收跌4.6%至 2021年6月来最低；谷歌母公司Alphabet跌近4%创去年4月来最低；标普500指数成分股的特斯拉跌近7%，为2021年8月以来最低。与此同时，银行股也集体下跌，花旗、美国银行、富国银行跌超3%，高盛、摩根士丹利跌超2%，摩根大通跌1.7%。

财信研究院副院长伍超明对人民网财经表示，近期美股震荡加剧，一是因为随着刺激政策退出和成本持续上涨，市场对美国经济陷入衰退的担忧增加；二是市场对美联储持续加快收紧流动性，推动无风险利率继续上行的担忧较强；三是国际地缘政治局势紧张、全球金融条件收紧和金融脆弱性上升等不确定性因素增加，投资者风险偏好继续下降。

据当地时间5月12日美国劳工部发布的数据，美国4月份PPI同比上涨11%，CPI同比增长8.3%，通胀率仍处于40年来的最高水平。此外，美国商务部公布的数据显示，美国2022年第一季度GDP为59847亿美元，按年率计算下降1.4%，这一降幅逆转了2021年四季度GDP6.9%的增速。

近期，标普全球下调了今年美国GDP增长预期80个基点至2.4%，主要归因于能源和大宗商品涨价、持久程度长于预期的俄乌冲突。

当地时间5月4日，美联储宣布将基准利率上调50个基点至 0.75%至1%区间，这是美联储20年来首次加息50个基点。此外，美联储还计划于6月开始缩减巨额资产负债表。美联社报道称，当地时间5月17日，美联储主席鲍威尔表示，美联储正在迅速采取行动遏制处于近40年高位的通胀。美联储将毫不犹豫地继续加息，直到通胀回落。

伍超明分析认为，虽然美联储加息对于降低市场通胀预期和抑制需求有一定积极作用，但当前推动美国通胀攀升的重要原因是供给短缺和供应链不畅，若供给端因素未能有效得到改善，美国通胀压力或依旧偏大，货币收紧难以有效解决供给侧的问题。

川财证券研究报告认为，现阶段，美国通胀值仍处于历史高位，离美联储此前设定的2%的目标值仍有较大距离，加大了美联储加息的压力。在此背景下，市场担忧美联储收紧货币政策将进一步增加经济的下行压力。整体来看，全球流动性进一步收紧，市场担忧美国经济复苏前景将远不及预期，短期内美股市场或将延续波动走势，高估值、高成长性板块或将持续承压。

“美国的高通胀和美联储加息导致市场担忧情绪加剧，是美股下跌的重要原因之一，但不是唯一原因。”伍超明认为，经济增长放缓、企业盈利回落是影响美股走势的基本面因素。

英大证券李大霄在接受媒体采访时也表示，有多个迹象表明美国股市出现了风险，对全球股市及经济影响不容忽视，应该好好研究严阵以待加以应对，加大稳定经济力度。

(责编：罗知之、吕骞)