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商务部：推动有关疫情防控重点地区分阶段有序复商复市

2022年05月19日17:40 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷19日在例行新闻发布会上表示，推动有关疫情防控重点地区分阶段有序复商复市。

束珏婷表示，针对当前国内疫情发展态势，商务部加强与相关部门和地方的协调联动，加大货源组织力度，强化产销对接，对疫情防控重点地区，积极协调周边省份调度大型批发市场与当地保供企业对接，保障生活必需品总量供应。

一是加强市场运行监测。商务部保障市场供应工作专班持续跟踪各地市场运行状况，强化主要生活必需品供应数量与价格监测，严格实行市场异常波动及时报告制度。数据显示，北京市近一周蔬菜日上市量保持在2.6-2.9万吨，处于正常水平，粮、油、肉、蛋、奶市场供应充足。

二是发挥联保联供机制作用。当前气候条件总体有利，蔬菜上市量增加，疫情防控重点地区地产蔬菜的供应能力有所增强。与此同时，我们充分发挥联保联供机制“多方帮一方”作用，继续组织好对上海等疫情防控重点地区的保障供应。

三是做好分类动态指导。结合疫情防控形势，推动有关疫情防控重点地区分阶段有序复商复市，逐步恢复超市卖场、便利店、农贸市场等保供网点。指导有关地区在严格做好疫情防控措施的前提下，鼓励支持重点保供商超门店开门营业。

“我们将继续密切跟踪市场供应变化，针对可能出现的新情况新问题，及时会同有关部门和地方采取针对性举措，强化联保联供机制，全力保障受疫情影响地区生活必需品市场供应。”束珏婷说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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