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我国部分在建铁路项目取得重要进展

2022年05月19日20:24 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月19日电 记者19日从中国铁建股份有限公司获悉，我国部分在建铁路项目取得重要进展。

　　由中铁十六局集团承建的沈白高铁辽宁段后安隧道斜井提前30天进入正洞施工，标志着后安隧道所有施工作业面全部展开，有力保障了沈白高铁总体工期要求。

　　后安隧道为单洞双线隧道，全长9125米。为了保证工期，施工人员设置一座辅助斜井，全长880米，综合坡度10%。隧道竣工后，斜井将作为铁路运营期间的紧急避难所和紧急救援疏散通道。

　　新建沈阳至白河高铁正线全长约430公里，是国家中长期铁路网东北东部快速铁路通道的重要组成部分。

　　由中铁二十四局集团承建的温玉铁路温岭西站开始全面施工，标志着温玉铁路温岭段施工建设进入快车道。

　　温岭西站为高架车站，也是温玉铁路温岭段建设施工中的架运梁通道。该工程的顺利开工，对温玉铁路整体建设起到重要作用。

　　温玉铁路设计时速350公里，作为杭绍台高铁的延伸线路，预计在2025年建成通车。

(责编：袁勃、岳弘彬)

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