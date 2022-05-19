新华社北京5月19日电（记者王雨萧、谢希瑶）商务部新闻发言人束珏婷19日表示，当前，受多重因素影响，我国利用外资面临诸多挑战，但吸引外资的多方面有利因素没有改变。

束珏婷在当天商务部举行的网上例行发布会上说，今年以来，中国利用外资稳定增长，主要有三方面原因——

一是中国市场引力不减。各地区各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，国内市场规模超大，外资企业看好在华长期发展前景。

二是开放政策落地见效。新版外资准入负面清单进一步放开汽车制造等领域外资股比限制，有力带动了引资规模增长。各部门积极回应外资企业来华营商便利等诉求，出台一系列政策措施，稳定了外商投资预期和信心。

三是投资环境持续优化。全面落实外商投资法及其实施条例，深入清理与外商投资法不符的规定。外贸外资协调机制和重点外资项目工作专班及时协调各方，帮助企业排忧解难，推动重点项目落地建设，不断提升营商环境市场化、法治化、国际化水平。同时，中国在基础设施、人力资源、产业配套等方面依然拥有较强的综合比较优势，为外资企业发展提供了良好环境。

“商务部将继续全力做好稳外资各项工作，为外资企业在华发展提供更优环境、更好服务。”束珏婷说。

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