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前4个月我国承接服务外包合同额同比增长8.8%

2022年05月19日20:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月19日电（记者王雨萧、谢希瑶）商务部19日发布数据显示，1至4月，我国企业承接服务外包合同额5899亿元，执行额3872亿元，同比分别增长8.8%和15.3%。

　　商务部新闻发言人束珏婷在商务部当天举行的网上例行发布会上介绍，从业务结构看，1至4月，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）执行额925亿元，同比微降0.3%；承接业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额分别为424亿元、805亿元，同比分别增长16.4%和23.7%。

　　从区域布局看，1至4月，全国37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额3037亿元，执行额1969亿元。长三角地区承接离岸服务外包合同额1457亿元，执行额1114亿元，同比分别增长1.7%和10.9%。

　　从国际市场看，1至4月，我国承接区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国离岸服务外包执行额505亿元，同比增长6.3%，合计占我国离岸服务外包执行额的23.4%。

　　从企业性质看，1至4月，民营企业承接离岸服务外包执行额627亿元，占全国29.1%，同比增长42.5%。外商投资企业承接离岸服务外包执行额1007亿元，同比增长7.7%。

　　从吸纳就业看，截至2022年4月底，我国服务外包累计吸纳从业人员1426万人，同比增长8.1%，其中大学及以上学历918万人，占64.3%。

(责编：袁勃、岳弘彬)

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