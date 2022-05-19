5月19日，第284场银行业保险业例行新闻发布会在北京召开。会上，中国工商银行行长廖林表示，工商银行坚决扛起防范化解风险的政治责任，按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，坚持“境内境外、表内表外、商行投行、线上线下、总行和下属机构”的“五个一本账”管理，完善全面风险管理体系，切实维护经济金融稳定大局，具体表现为三个方面。

一是资产质量稳中向好。工商银行持续加强重点领域和重点客户风险管控，加大拨备资源安排力度。3月末，全行不良率1.42%，与年初持平。

二是积极应对市场波动。工商银行持续强化货币、外汇、债券、股票、商品等五个领域市场风险管控，逐一制定应对策略。当前，相关业务平稳运行，各类风险总体可控。

三是赋能同业风险防控。工商银行积极响应银保监会要求，对外输出“融安e信”、反洗钱系统、市场风险管理系统、信贷管理系统等风控技术工具，帮助中小同业增强风险抵御能力。

(责编：董童、李源)