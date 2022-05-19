新华社北京5月19日电（记者侯雪静）国家乡村振兴局局长刘焕鑫19日表示，驻村帮扶是一项长期性的制度安排，今后一段时期的驻村帮扶工作，要按照干部选派周期和年度工作部署动态调整，今年驻村帮扶工作重点要由驻村干部的“选优派强”向“管训促用”转变。

刘焕鑫是在19日召开的全国驻村帮扶工作视频推进会上作出上述表述的。

刘焕鑫表示，2021年以来，各地区各部门扎实推动新阶段驻村帮扶工作，常态化驻村帮扶工作机制进一步完善，驻村帮扶工作的对象更加广泛、内容更加丰富、空间更加广阔。驻村第一书记和工作队轮换顺利完成，18.6万名驻村第一书记、56.3万名工作队员全部选派到位，新老交接有序推进，力量组合科学搭配，人才效能得到发挥。

会议指出，要推动驻村帮扶不断取得新进展新成效，为巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效提供有力支撑。要进一步建立健全工作机制，加强能力培训、管理激励、保障关爱和宣传引导，推动驻村干部沉在村里、干在一线，有效激发干事创业热情，促进其在全面推进乡村振兴中发挥更大作用。

会议强调，今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年，要聚焦守住不发生规模性返贫底线，扎实做好防止返贫动态监测和帮扶工作；要聚焦促进脱贫人口持续增收，扎实做好产业和就业帮扶工作；要聚焦逐步使农村基本具备现代生活条件，扎实稳妥推进乡村建设；要聚焦夯实党在农村的执政根基，加强和改进乡村治理。

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