吕逸涛

近年来，不少综艺节目聚焦文化遗产，借由科技手段重新解读文化遗产价值，各类平台组成传播矩阵，迅速“破圈”、持续传播，成为“国潮热”的生动注脚。

从2017年节目《国家宝藏》的开播，到《如果国宝会说话》《万里走单骑》《中国考古大会》等节目接连推出，新一代考古文博类节目共同组成“雁阵”。这些节目最大程度利用科技手段，或复原考古现场，或科学剖析文物背后的技术含量，或通过多学科研究共同揭示中华文明的起源，为文化遗产从小众走向大众、从“养在深闺人未识”到“飞入寻常百姓家”提供了重要助力。

科技进步对于文物发掘、研究和保护的重大意义不言而喻，利用科技手段进行融媒传播也是近年考古文博类节目的突出特点。创作者积极融入前沿技术，打造沉浸式的视觉体验，综艺节目成为VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、AI（人工智能）、8K、裸眼3D等前沿技术的“应用场”。比如，《中国考古大会》首创考古空间探秘形式，穿越时空的场景科技感十足。再比如，《国家宝藏》在国宝“前世传奇”的表演环节中，9根透明冰柱前后、上下变换位置，利用华丽纷繁的台型变幻构建出多维立体的舞台空间，节目还采用360度全息幻影成像系统，将三维画面悬浮在文物柜体实景的半空中成像，给人以视觉震撼。《国家宝藏·展演季》第八期的舞台上，主持人与协作机器人通过创意舞蹈再摹《万岁通天帖》，协作机器人有自己精确到秒的固定节奏，而文艺创作追求真情流露、自由挥洒的意境美，“人机共舞”在节奏上的冲突感，恰恰诠释了在艺术领域，人的主观能动性能达到机器无法企及的境界。

创作者针对当下观看习惯、文化需求、技术条件、传播特征等，有的放矢进行创作，有效利用科技手段，揭开文化遗产的“神秘面纱”，提升节目的趣味度和观众的参与感。舞蹈《忆江南》通过XR（扩展现实）、CG（计算机动画）等技术，让山水画“跃然屏上”；舞蹈《金面》通过光学动作捕捉技术，让三星堆青铜大面具“活了起来”。

这些能够“破圈”传播的考古文博类节目，通过科技手段的运用增强节目的艺术张力，超越器物层面的表达，深度挖掘文化遗产的精神内核。历史文化的滋养，既在思接千载、视通万里的历史回眸之中，也在可感、可知的共情体验之中。网络传播的一个重要特征就在于情感和态度的高速流转。一些蕴含普遍情感的文字、图片、视频，往往能在短时间内引发大众传播，为文化遗产创造了更多元的体验途径，让它们以青春面貌呈现在人们面前。

中华优秀传统文化博大精深，为考古文博类节目的创作提供了取之不尽、用之不竭的源泉。随着人民的文化自信显著增强，对中华优秀传统文化的认同感、归属感极大提升，对高品质文化节目的需求也水涨船高。今后，内容供给和需求应当双侧发力、相互成就，共同推动考古文博类节目实现更高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 20 版）

(责编：董童、李源)