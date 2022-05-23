本报记者 韩俊杰

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近年来，安徽省重点推进“双招双引”工作，充分发挥市场力量，创新招商方式，发挥行业协会商会作用，优化营商环境，吸引更多新兴产业落地，激发安徽高质量发展新动能。

安徽全省重大项目“云签约”活动近日举行，此次全省“云签约”重大项目286个，项目覆盖全省16个地市，涉及制造业、现代服务业、能源、生态环保、文化和农林等6个领域，总投资6071.6亿元，成为安徽强化“双招双引”（招商引资、招才引智）工作取得的又一重要阶段性成果。

近年来，安徽省重点推进“双招双引”工作，充分发挥市场力量，通过“双招双引”最大程度地集聚创新资源，助推安徽实现高质量发展。

高位推进，让有效市场和有为政府更好结合

“安徽营造了尊商、重商、亲商、安商的浓厚氛围，我们一定不能错过‘十四五’时期安徽的发展机遇。”华尚光电（浙江）股份有限公司董事长刘联家感慨。作为一家深耕半导体行业近30年的企业，在“云签约”活动上，华尚光电与铜陵市在线签约高导通透明硅基电路板项目，总投资52亿元。

让刘联家印象深刻的，正是安徽建立了由省领导牵头负责的十大新兴产业省级专班推进机制，采取土地、资金、能耗指标等要素供给会商机制，为企业投资和项目落地提供全过程、全要素的服务。

据了解，去年仅安徽省政府领导班子成员就会见了企业家5000多人次，全省签约、投资、开工十大新兴产业项目3493个，总投资2.4万亿元。

目前，十大新兴产业“双招双引”工作方案、产业发展白皮书已编制完成，产业链全景图和“双招双引”路线图、施工图全部绘就。产业政策先由专班设计出蓝本，再由相关部门对合规性、可行性进行专门审核，让市场需求和公共政策更好地对接，实现全省上下产业布局“一盘棋”，产业协同性大大提高。

“专班吹哨，部门报到”“市县有求，专班必应”。以合肥市重点发展的新能源汽车为例，在专班指导下，比亚迪总投资150亿元的汽车零部件产业基地项目、蔚来阿尔卑斯品牌车型生产基地项目相继落地，淮南市、安庆市则在细分领域加大项目招引，推动产业链上下游企业协同发展，构筑起安徽新能源汽车的产业集群。

安徽省实施扶持高层次科技人才团队创新创业政策，创立了“人才团队+科技成果+政府参股+股权激励”模式，招引省内外高层次科技人才团队携带先进科技成果在皖领办、创办企业。目前，在人才团队政策带动下，全省共吸引800多个科技团队来安徽创办公司、转化成果。

以商招商，注重发挥行业商协会作用

今年一季度，池州市经济表现抢眼，固定资产投资增速在全省16个地市中居第三位。“商协会负责产业对话，政府做好资源推介，去年以来已举办招商推介会38场次，吸引1800余家企业参加。”池州市市长朱浩东介绍，池州市畅通政策决策层与行业商协会之间的沟通渠道，市政府常务会议定期邀请商协会列席，并鼓励有研究能力的企业参与产业政策制定。同时，支持商协会举办行业峰会、企业沙龙等活动，通过对接发达地区商协会，开展产业链招商、以商招商，在更大范围嫁接资源、嵌入产业链供应链。去年以来，已成功招引亿元以上项目21个、投资额84.32亿元。

今年2月份，安徽省出台《关于更好发挥行业协会商会在“三地一区”建设和“双招双引”中作用的意见》，省发改委、省民政厅等配套出台8项扶持政策，明确进一步推进行业协会商会市场化、社会化、职业化改革，更好发挥商协会在加强政企沟通联络、推进“双招双引”、搭建行业发展平台、促进跨区域开放合作等方面的积极作用。

“现在政府的产业政策文件，商会都能看到，并能第一时间在会员企业间传达。政府还会邀请我们参加常务会议，参与对产业政策的讨论和制定。”安徽省福建商会常务副会长俞爱斌说。不久前他刚刚从省内另一地市来到合肥，新成立了一家高科技公司，主要提供智控服务。

安徽省不断创新招商方式，围绕产业链补链延链和产业聚集发展，更加注重以商招商、基金招商、场景招商和项目组团招商，灵活采用“云洽谈”“云签约”方式，推动一批批项目落地。同时，注重招商人才团队的培养，通过到沪苏浙跟班学习、将人才下沉招商一线等方式，实现“让专业的人干专业的事”。

创优环境，给企业家提供更大的自由空间

今年前4月，比亚迪股份有限公司新能源汽车累计销量达39万台，同比快速增长，在公司董事长王传福眼中，蚌埠、无为两个基地快速投产、滁州基地试生产进展顺利是重要原因。“未来将把安徽作为投资布局的重点省份。”王传福说。

企业家投资安徽，是安徽不断创优营商环境带来的信心使然。作为长三角区域一员，安徽省明确要求对标沪苏浙创优营商环境。近期，安徽更是密集召开创优营商环境、加强“双招双引”、扩大有效投资等会议并作出部署。

今年前4月，安徽全省亿元以上在建省外投资项目3998个，新开工入库项目2721个，其中10亿元以上项目88个。5月份以来，全省重点项目建设步伐加快，截至5月18日重点项目计划开工率47.2%、投资完成率58.1%，分别快于序时进度9.4、20.3个百分点。

“效率太高了！”作为滁州市来安经开区最大的单体项目，晶科能源（滁州）有限公司从签约到投产仅用了半年时间，这让公司副总监金勇非常满意。按照省委省政府出台的《关于创建一流营商环境的意见》要求，今年2月以来，滁州市配套出台了支持企业平稳健康发展的18条措施。此外，等高对接沪苏浙体制机制，开展“双月双对标”行动，累计出台优化营商环境措施150条。

2016年，青年创业者刘磊带着研究成果落户界首市，成立一家新材料公司。去年，他又创立安徽亿普拉斯科技有限公司，主要从事中小尺寸液晶显示模组、集成电路和微型处理器的二次开发。“从一名青年创业者到国家级创新创业领军人才，是界首的人才招引政策成就了我。”刘磊感慨，在政府的帮助下，他先后入选“国家级重点人才工程专家”、科技部创新人才推进计划等，累计申报发明专利80余项。

安徽省要求各级党委政府始终坚持尊重、理解、成全企业家，给企业家的产业投资创造更大的自由发挥空间。安徽省政府主要负责人表态，将以不断优化营商环境的具体举措，表达对企业家来安徽投资的欢迎。

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 13 版）

(责编：白宇、赵欣悦)