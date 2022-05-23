原标题：2022届高校毕业生规模 创历史新高

2021年12月28日，教育部高校学生司司长王辉在教育部新闻发布会上透露，2022届高校毕业生规模预计1076万人，同比增加167万，规模和增量均创历史新高。

王辉表示，必须科学研判形势，清醒认识当前高校毕业生就业面临的机遇和挑战。一方面要坚定信心，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，稳就业工作的基础是坚实的。另一方面要直面困难和挑战：一是经济发展压力增大。当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，这些压力会对就业产生影响。二是毕业生规模持续增加。三是疫情对就业的影响仍在持续，当前部分行业和企业生产经营还未恢复到疫情前水平。四是就业的结构性矛盾尚未得到根本缓解，存在“就业难”与“招人难”并存的现象，不同专业、行业和地区间用人需求差异较大。王辉说，综合研判，当前高校毕业生就业形势依然严峻复杂。

此前，教育部印发了就业工作年度文件，提出了7个方面24条具体举措。2021年11月19日，教育部、人力资源社会保障部共同召开网络视频会议，对做好2022年高校毕业生就业工作进行了全面部署。教育部启动实施了“2022届全国普通高校毕业生就业创业促进行动”，主要目标任务就是全力确保2022届高校毕业生就业局势稳定。

当前，2022届高校毕业生就业工作正在有序推进。王辉说，下一步，教育部将会同相关部门，推动各地各高校全面落实就业工作责任，加强部门联动和协同配合，确保各项促就业政策措施落地落实，全力促进2022届高校毕业生更加充分、更高质量就业。（记者张盖伦）

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