人民网北京12月28日电 （记者孙竞、李依环）记者从教育部今天举行的新闻发布会上获悉，2021届高校毕业生规模909万，就业局势总体稳定。今年1-11月份，全国城镇新增就业1207万人，超额完成全年预期目标。

教育部高校学生司司长王辉会上表示，受新冠肺炎疫情等多重因素的影响，2021届高校毕业生就业形势复杂严峻，“稳就业”“保就业”的任务非常艰巨。教育部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把促进高校毕业生就业作为重大政治任务，同时也是作为党史学习教育“我为群众办实事”的重要内容，组织实施“就业创业促进行动”等系列活动，全力推进高校毕业生就业工作。

王辉指出，在各方共同努力下，2021届高校毕业生就业局势总体稳定。教育系统主要开展了以下四方面工作——

第一，创新方式，开拓市场性岗位。解决高校毕业生就业问题，根本还是要靠市场。教育系统把促进供需对接作为重要抓手，千方百计开拓市场性就业岗位。同时，在加强社会渠道对接、校园招聘对接、建立行业对接机制、加强重点领域对接等方面重点下功夫。

第二，用足用好政策性岗位。一是积极推进实施基层就业项目；二是积极推动大学生参军入伍；三是党政机关、事业单位、国有企业加快招录进程；四是适度扩大升学规模。

第三，优化升级就业指导服务。就业指导服务是落实立德树人根本任务、加强思想政治教育的重要内容和重要环节。教育系统开展就业育人主题活动，强化就业指导，优化就业服务。

第四，全力帮扶就业困难群体。做好低收入家庭高校毕业生就业帮扶，是就业工作的重中之重。据统计，2021届毕业生中，来自低收入家庭的毕业生达50万人以上。截至9月1日，低收入家庭高校毕业生就业保持总体稳定，高于全国平均水平。

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