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就业机会多 创业环境好——新疆基层群众讲述就业创业故事

2022年05月23日10:21 | 来源：新华社
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原标题：就业机会多 创业环境好——新疆基层群众讲述就业创业故事

在26日举办的新疆维吾尔自治区驳斥“强迫劳动”专场新闻发布会上，众多基层代表表示，在政府的关怀和支持下，他们通过不同途径实现了就业创业，通过辛勤劳动过上了幸福生活。

发布会主持人古丽·阿不力木介绍，近年来，新疆把创新作为扩大就业的新引擎，降低市场准入门槛，持续完善创业扶持政策，落实创业担保贷款及贴息、自主创业补贴、税费减免，支持有意愿、有条件的创业者创业。

也比力江·热合曼是阿克苏地区沙雅县的一位创业青年。在政府的帮助下，他进驻沙雅县创业孵化产业园，享受了一系列优惠政策，与几位朋友一同做起家装设计，“人社部门还提供3年免租金的政策帮扶，越来越多创业者前来这里圆梦。”

柯尔克孜族小伙儿努尔艾力·克地尔艾力大学毕业后申请了无息贷款，开了一家文化传媒公司，现在他的公司有9名大学生，被县里评为大学生创业基地。努尔艾力·克地尔艾力说：“通过这几年的发展，公司效益不错，员工月收入最高能达到8000—9000元，未来我想把公司做得更大，成为一名优秀的导演。”

两年前，哈玛古丽·吐尔汗和几个爱好哈萨克族传统刺绣的妇女，一起开办了非遗刺绣工坊，把传统民族刺绣融入现代饰品、服装中，绣品图案美丽灵动，产品销往全国各地。哈玛古丽·吐尔汗表示，她以后想带动更多乡村妇女创业。

古丽·阿不力木说，未来新疆将实施更加积极的就业政策，加大精准服务力度，坚持市场化社会化就业方向，落实促进创业和灵活就业的保障性政策措施，同时加大创业担保贷款政策落实力度，扩大贷款对象范围、提高贷款额度、简化贷款流程，形成大众创业、万众创新的良好局面。（记者孙少雄）

(责编：李源、曹淼)

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