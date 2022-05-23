人民网北京12月21日电 （记者何淼）以“关注经济发展新业态，聚焦就业创业新形态，深化产教科融合，服务高质量就业”为主题的，高校毕业生就业协会2021年学术年会于12月16日至19日通过线上线下相结合的方式在北京、广州、上海、郑州、沈阳、哈尔滨六地举办。

据了解，高校毕业生就业协会（以下简称协会）是经国务院批准、民政部登记、教育部主管的全国性行业协会、国家一级社会团体。本次学术年会由协会主办，中国国际科学交流基金会、中国教育发展战略学会支持。

教育部原副部长、中国工程教育专业认证协会荣誉理事长吴启迪认为，就业是民生之本，居“六保六稳”之首。促进高校毕业生就业是就业工作的重中之重，教育工作者既要培育高质量的高校毕业生，同时要多措并举推动就业保障指导工作，高校和教师要广泛动员资源推进就业，企业特别是国有企业要提供充分的就业岗位，政府部门要形成合力保障用好人才。

图为教育部高校学生司司长王辉作报告。主办方供图

围绕准确把握就业形势，更好促进高校毕业生就业创业的主题，教育部高校学生司司长王辉对做好高校毕业生就业服务工作进行了政策解读和工作部署。他指出，高校毕业生就业事关高质量发展、事关民生福祉、事关社会稳定，是教育优先发展、就业优先战略和人才优先发展战略的重要交汇点，党中央国务院高度重视。教育工作者要确实增强使命感，责任感，千方百计确保毕业生就业。

针对如何落实2022年高校毕业生重点就业的任务，王辉强调要抓住四个关键环节：一要抓市场，完善市场化、社会化的就业促进机制；二要抓指导，引导毕业生树立正确就业观；三要抓重点，加强就业特殊群体帮扶；四要抓反馈，深化就业与招生培养联动改革。

王辉还对协会的工作提出三点建议：一是希望协会在惠及就业树人方面作出新贡献；二是希望协会在加强工作研究方面作出新贡献；三是希望协会在加强宣传引导方面做出新贡献。

图为全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心主任刘玉光致辞。主办方供图

全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心（以下简称中心）主任刘玉光指出，此次年会的召开，为推动高校毕业生就业创业的学术研究提供了平台，有利于进一步提高高校毕业生就业创业工作水平。他表示，中心支持协会围绕中心、服务大局，不断加强内部治理、补齐工作短板，为高校毕业生就业创业提供更多更及时更有效的服务。下一步，中心将按照教育部的有关部署安排，支持协会做好以下工作：一是认真履行挂靠单位职责，加强对协会的业务指导；二是加强工作支持，积极支持协会开展服务于高校毕业生就业创业的各项工作；三是加强研究创新，支持协会开展课题研究，积极探索促进高校毕业生就业创业的新渠道和新模式。

图为高校毕业生就业协会会长王路江致辞。主办方供图

高校毕业生就业协会会长、北京语言大学党委原书记王路江表示，近年来，协会紧密服务高校学生，密切联系产业企业，搭建大学生就业、实习、创业的新平台，积极为拓展大学生就业创业新空间新渠道贡献力量。此次年会的召开，对于总结协会发展成果，谋划大学生就业工作举措，凝聚全社会共识，调动全社会力量，具有重要的指导意义和实践意义。未来协会将进一步强化政治立会、服务兴会、学术强会、依法治会，发挥好社会组织的作用。

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