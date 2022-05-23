人民网北京12月18日电 （记者孙竞）今天，由人力资源社会保障部、广东省人民政府共同主办的第一届全国博士后创新创业大赛在广东省佛山市开幕。本次大赛是我国博士后制度实施以来举办的规模最大、层次最高、覆盖面最广的全国性博士后创新创业赛事。

人力资源社会保障部专业技术人员管理司司长李金生在大赛新闻发布会上介绍，本届大赛以“博采科技精华 创新引领未来”为主题，共设创新赛、创业赛、海外（境外）赛和揭榜领题赛四个组别，划分新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源（含新能源汽车）、生物医药与大健康、节能环保、现代农业与食品、其他等八个专业领域。决赛设置金奖、银奖、铜奖、优胜奖、优秀组织奖等奖项，并对获得金银铜奖的项目团队核心成员中的博士后研究人员颁发“全国创新创业优秀博士后”证书，总奖金额达1200多万元。

作为我国博士后制度设立以来首次举办的全国性创新创业赛事，李金生表示，大赛有四大亮点：一是聚焦前沿科技领域，汇聚青年创新创业最强阵容。总决赛设置的领域都属于国家战略性新兴前沿交叉科技领域，每个项目团队的成员均具有国内外知名高校学习工作背景或领军企业从业经历。二是面向国家战略和市场需求，促进科研成果转化。经广泛征集，大赛执委会发布了国内科技企业、科研院所和重点实验室等单位提出的约200个项目需求，重点聚焦前沿技术和关键共性难题。三是“赛展会”有机结合，搭建高水平融合交流平台。总决赛期间，还同步安排了博士后工作成果展示、全国博士后人才交流与科研成果转化对接、博士后创新发展峰会等活动。四是线上线下同步，打破时间空间限制。对不能现场参赛的人员，包括海外（境外）赛参赛人员，采取线上比赛方式，尽可能扩大受益面。

记者从发布会上获悉，大赛共有超过5000个团队项目、2.4万人报名参赛。经过地方预选和推荐，约1400个团队项目脱颖而出，进入全国总决赛。全国31个省市区、新疆生产建设兵团和北京大学、清华大学、中国科学院、中国农科院等知名院校和科研院所将参会设展，设置200多个人才交流展位，提供优质岗位超2000个。

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