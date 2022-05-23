新华社北京12月17日电（记者黄玥）记者17日从共青团中央获悉，为抓好重点群体就业，落实落细稳就业举措，共青团中央于近日启动促进大学生就业行动，以地方一般院校学生为重点对象，提供就业帮扶、提升大学生社会化能力。

该行动具体实施五个专项计划，分别是面向非“双一流”高校的农村、城市低收入家庭毕业年级学生，实施一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划，组织各级团干部与学生结对，提供一对一就业指导，每年帮助不少于5万名学生找到工作；面向毕业2年内的大学生，实施大学生乡村创业帮扶计划，为其返乡下乡开展初创型小微项目提供免息资金、配备创业导师、提供培训机会和金融服务等；面向全国普通高校应届毕业生和在读研究生，实施大学生志愿服务西部计划，组织学生赴基层开展为期1至3年的志愿服务，每年保持4万人左右的实施规模；面向全国普通高校在校学生，实施大学生实习扬帆计划，每年组织不少于20万大学生到中央国家机关和省、市、县等各级机关事业单位开展政务实习，组织开展常态化的企业实习和多层次的职场体验活动；面向全国普通高校在校学生，实施大学生社区实践计划，每年组织不少于20万大学生在寒暑假期间开展“返家乡”等社会实践活动。

据悉，团中央将在观念引导、分析研判、组织联动、直接联系、考核督导等方面加强机制保障，带动各级团组织进一步提高政治站位，多做雪中送炭的实事，帮助大学生实现更加充分更高质量就业。

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