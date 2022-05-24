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国家统计局：5月中旬重要生产资料市场价格23种上涨27种下降

2022年05月24日09:26 | 来源：人民网
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人民网北京5月24日电 （记者杨曦）国家统计局官网消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年5月中旬与5月上旬相比，23种产品价格上涨，27种下降。

其中，煤炭板块监测的7种产品中，5种上涨，2种下跌；石油天然气板块监测的6种产品中，2种上涨，4种下跌；钢铁产品价格整体呈下跌趋势；有色金属板块监测的4种产品中，1上涨，3种下跌；化工板块监测的10种产品中，5种上涨，5种下跌，种持平；非金属建材板块监测的3种产品均下跌；农产品板块监测的8种产品中，5种上涨，3种下跌；农业生产资料板块监测的3种产品均上涨；林产品板块监测的3种产品中，2种上涨，1种下跌。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

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