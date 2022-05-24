人民网北京5月24日电 （记者杨虞波罗）日前，在全国科技活动周到来之际，2022年“千乡万村气象科普行·气象科技下乡”启动仪式暨十大特色主场活动推进交流会以线上线下相结合方式举行，进一步促进气象科技资源向基层延伸，提高农业农村气象灾害防御水平，助力乡村振兴。

中国气象局党组成员、副局长于新文强调，近期国务院印发了《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》，对加强科普宣传教育提出了明确要求。要切实提高站位，深入践行“人民至上、生命至上”理念，发挥气象科普在筑牢气象防灾减灾第一道防线中的重要作用，提高农民防灾减灾意识和避险自救能力。同时将气象科普融入乡村振兴、产业发展、粮食生产，增强针对性，抓紧抓实办出成效，为气象高质量发展提供有力支撑。要抓好国家级谋划与各省（区、市）落实，强化政府和部门联动，将科普工作与气象服务业务深入结合，进一步加强总结，宣传推广创新经验。

据了解，该活动已经在全国火热开展，如天津市气象局联合天津市农业农村委成立为农服务技术团队，为小麦种植提供“管家式”服务；辽宁省气象局围绕春耕春播，组织气象科普专家走进铁岭市高标准农田，推动农业气象科技成果落地；河南开展气象科普进乡村科技志愿服务，对科技志愿者、气象信息员进行气象防灾减灾知识、农业气象灾害防御专题培训等。

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