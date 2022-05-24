原标题：能源保供 物流保畅 交银租赁为民生供给护航

金融是实体经济的血脉。本轮疫情发生以来，交通银行旗下全资子公司交银租赁重点加大对能源供给和物流运输的保障力度，持续创新业务模式，积极提升金融服务便捷性，以金融之力支持疫情防控和经济社会发展。

保障供应链，打通进出口“物流堵点”。2021年底，在上海银保监局、上海临港新片区管委会“先行先试”政策的支持下，交银租赁落地国内金融租赁行业自贸区SPV跨境集装箱租赁创新项目。该业务也是上海外汇管理局接收的首笔集装箱租赁业务的对外债权登记申请。但随着2022年疫情的持续影响，这种业务的后续进展面临重重挑战。交银租赁通过线上办公和线下驻场人员互相配合，克服各种困难，最终顺利完成项目的对外债权登记及后续开户程序。

目前，随着项目成功落地，租赁集装箱已经用在了中远海运集运的国际航线上，帮助企业保障了集装箱箱源的充足，助力了全球物流供应链畅通稳定。

保障能源供应，守稳煤炭“压舱石”。煤炭供应是保障国民经济发展的重要一环，今年一季度，交银租赁持续加大资金支持力度。其中，向开滦集团投放6亿资金，支持开滦集团推动生产线节能减排改造，助力企业产能提档升级，为“中国煤炭工业源头”注入金融活水。

在交银租赁资金支持下，开滦集团产能得到充分释放，集团前4个月商品煤产量增加19.5%，切实发挥了煤炭作为能源安全的“定海神针”作用。

保障民生需求，守护社会“电力心脏”。疫情冲击，但电力输送却时刻不能停。新疆一师电力公司是新疆生产建设兵团下属电网企业，也是西北边陲重要的民生企业，是当地保供的“最后一公里”。

交银租赁协同交行新疆区分行克服因疫情带来的一系列影响，前中后台高效推进项目审批，并与新疆分行联手，充分利用远程票证开立的优势，高效为一师电力公司投放资金3亿元。帮助企业推动农网升级改造，为当地民生供电提供更坚实的保障。

交银租赁相关负责人表示，下一步将持续为实体企业提供专业化、高效率的金融租赁解决方案，在能源保供、物流运输、基础设施建设等重点领域持续增强和改善金融供给，进一步提升服务实体经济质效。

(责编：曹淼、李源)