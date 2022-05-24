人民网北京5月24日电 （记者申佳平）据工业和信息化部赛迪研究院官网消息，《中国锂电产业发展指数白皮书》（以下简称《白皮书》）于近日发布。《白皮书》指出，我国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场，2021年，全球锂离子电池市场规模达到545GWh，其中，中国锂离子电池市场规模约324GWh，约占全球市场的59.4%。

近20年中国锂电池市场规模和中国锂电企业的全球市场占有率。图片来源：工业和信息化部赛迪研究院官网

按照《白皮书》，2017第4季度以来，中国锂电产业发展指数整体呈现平稳上涨态势，2021第4季度中国锂电产业发展指数达到307.6，三年增长3倍有余。同时，全球电池产能主要来源于中、日、韩三国企业，近两年在欧洲、美国新能源汽车市场带动下，产能加速向整车制造地矿张，截至2021年底，中国动力电池产能约占全球的70%。

2021年全球动力电池产能分布。图片来源：工业和信息化部赛迪研究院官网

从投资金额看，2019年锂电投资经历了短暂的低迷期，在新冠肺炎疫情后受下游市场带动，行业投资逐步进入爆发期；2020年第三季度至第四季度，锂电产业投资热力持续高涨。从企业总市值看，2017年第四季度以来，锂电产业链上市企业市值增长明显，涨幅达3倍之多，表明行业企业整体运营状况良好，投资者对锂电行业整体评价较为乐观。从上市企业数量看，上市企业数量小幅增长，行业趋于成熟，竞争格局相对稳定。

另外，“十四五”期间新能源汽车进入市场化阶段。《白皮书》认为，从供给端看，全球汽车碳排放管理标准趋严，倒逼传统汽车加速电动化转型，同时新兴车企产品交付能力与市场渠道大幅提升。从市场端看，电池技术进步推动新能源汽车产品的续航能力与充电速度提升，产品竞争力明显提升，新车市场渗透率超20%。

《白皮书》还指出，上游磷酸铁锂、前驱体、六氟磷酸锂等多个材料级产品产能紧缺，导致电池核心材料严重供应不足，大额锁单现象频繁出现；锂电产业链企业开启扩产潮，且近年来锂电产业投资向西南地区集聚明显，尤其是四川省是2021年锂电产业链投资额最高的省份；中国锂电企业加速全球布局步伐，积极进军海外锂矿市场；随着大批量动力电池逐步进入“退役期”，锂电池回收风口已经来临。

(责编：申佳平、高雷)