原标题：拼多多618来了：500余家官旗齐聚“品牌专场”，发放30亿消费红包

5月23日，拼多多618年中大促全面开启，即日起至6月20日，平台将通过平台红包、百亿补贴、满300返50、大牌直降、买一送一等多重福利直接让利消费者，用户只需直接拼单，即可畅享“多实惠、多乐趣”的购物体验。

在618主会场之外，平台还特别推出了“品牌专场”，首批报名的官方旗舰店就超过500家，全面涵盖3C、家电、美妆、服饰、母婴、食品、家居、箱包等国内外大牌好货，百亿补贴也将对专场商品进行二次补贴，让消费者以更实惠价格体验更优质的商品。

“为了进一步提升消费者的购物热情，拼多多还将在618期间陆续发放30亿红包，为最广大用户带来更多的消费普惠。”拼多多618大促的项目负责人表示，针对受疫情影响严重的产业带、农产区商家，平台也将出台特别的纾困举措和专项扶持，推动品质好货直连全国大市场，助力消费回暖。

500余家官旗集体“真香”价，品牌爆款限时五折起

今年拼多多618的主会场将于5月23日持续至6月20日，全程分为开门红、主题日、品牌日、巅峰期、返场期等多个阶段，每个阶段均提供满减直补、买一送一、多件多折等福利，用户无须提前加购，即可直接拼单。

为了满足平台用户对大牌好物的消费需求，平台还特别推出了第二主会场——“品牌专场”，首批参与的品牌旗舰店已经超过500家，全面覆盖消费者的衣食住行。此外，在全网低价、限时五折、买二免一、买一送一等优惠的基础上，百亿补贴也将对专场商品进行二次补贴，为用户带来双重快乐。

618期间，“品牌专场”还将上线“每日一大牌”大促活动，平均每天上线一个头部品牌，并持续为消费者推出“真香价”。

值得一提的是，今年拼多多618的新品比例也有显著提升，很多一线品牌均将在此期间上线重磅新品，而且优惠多多。

“今年618的品牌专场一经推出，就得到了国内外品牌的积极反馈，目前已开放第二轮报名入口。”据拼多多618大促的项目负责人介绍，今年以来，国内外一线品牌在平台开设官方旗舰店的数量同比增长330%。随着品牌矩阵的不断扩大，平台将为用户提供更丰富的消费选择。

发放30亿红包雨，积极助力消费回暖

今年二季度以来，受疫情反复的影响，平台商家尤其是中小商家、涉农商家的生产经营面临诸多挑战。在让消费者得实惠的同时，拼多多也针对受疫情影响严重的产业带和农产区商家，出台了多项扶持政策。

“在618期间，平台将陆续发放30亿消费红包，进一步提升消费者购物的主动性、积极性。”拼多多618大促的项目负责人表示，此次发放的红包将重点倾向于产业带优质商品、农副产品等，争取帮助平台的中小商家、涉农商家渡过当下的难关。

此前不久，上海青浦区的练塘茭白因疫情影响出现滞销的情况，拼多多旗下多多买菜业务第一时间联系了当地供应商，短时间内即通过小区开团的方式售出上百吨，为当地茭白打开了销路。

今年618期间，拼多多旗下的“多多买菜”和“秒杀万人团”将持续加码农产品，以短期爆单的方式为滞销农货及时拓市场、找销路。同时，多多买菜也将开辟绿色物流通道，协助滞销农产区的应季生鲜瓜果及时出村进城，尽可能降低农户的损失。

此外，百亿补贴也将在农产品零佣金的基础上，继续扩大对优质农货的覆盖规模和补贴力度，进一步开拓农产品的消费需求。

“针对受疫情影响严重的中小商家，平台还将通过商品打标、流量扶持、物流补贴、售后保障等多项举措，推动品质好货直连全国大市场，为商家纾困解难。”拼多多618大促的项目负责人表示。

(责编：董童、李源)