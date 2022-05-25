王绍绍 实习生李皓

“我喜欢拍视频，拍视频的同时也可以帮助村民，助力家乡发展，我认为很有意义。”

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当今，生活快节奏日益加快，日出而作、日落而息的乡村在某些程度上反而成为很多人心中向往的地方，与此同时，一批以原生态农村面貌、风土人情、美食特产等为主题的草根创作者广受关注，他们被称为“三农”博主。

他们把短视频当作“新农具”，记录美好乡村，让独特到乡风文明走进大众视野，同时带动村民增收，助力乡村振兴。

“乡村振兴”不止是墙画 更是心中图景

“乡间的歌谣永远的依靠，回家吧，回到最初的美好……”

打开“帅农鸟哥”的视频，一首经典歌曲《稻香》带网友们回到悠然恬静的乡村。视频中的杨军昌“以墙代纸”，描绘着“乡村振兴”主题墙画，再往后看，杨军昌又在厨房张罗，做出一道道家乡美食。他是画家，是木匠，是厨师，是电焊工，也是一位走在乡村振兴路上的“三农”博主。

18岁时，学了一年美术的杨军昌离开家乡出去打拼，随着绘制广告牌等工作逐渐被电脑打印所代替，杨军昌的美术技能慢慢也没无用武之地，只能在装潢公司干杂工。木工、电工、水泥工、油漆工、电焊工他都做过，后来他把这些技能都在视频中展示了出来。

“在外打拼20年，学到不少生存技能，却没有实现梦想。回到农村才发现，家乡才是什么都不缺的地方。”在“帅农鸟哥”的抖音主页，杨军昌写下这样一段话。“当初因为农村条件太差才选择离开，现在通过集体改造、政府支持，农村基础设施越来越好了，乡村振兴不只是一句口号，是真真正正体现在老百姓生活中的。”杨军昌说。

“第一条视频拍的竹筒饭配梅干菜，效果很好，我就有信心了。” 一个不足6分钟的视频，用了159个镜头，杨军昌自学拍视频和剪辑技巧，将自己的生活融入到视频中，捋头发、擦皮鞋这些习惯也成为“帅农鸟哥”的固定动作。

杨军昌和他制作的“乡村振兴”主题墙画。受访者供图

“以前经常画乡村振兴、美丽乡村的墙画，乡村振兴已成为我脑海中的一个景象。”杨军昌和当地茶厂合作，收购村民自产的茶叶，把控质量，打包发货，通过直播带货帮助村民卖茶，村民们有了新的销路，不用再东奔西跑。

“个人的力量是渺小的，但我会尽绵薄之力，尽可能帮助家乡销售农产品，宣传好家乡的美景、美食。”杨军昌说。

是“海的女儿” 更是渔民的带货能手

“大海虽远，小渔却在你身边。”这句话出自广东珠海的渔民雷芳，她同时也是个“三农”博主。雷芳在抖音账号“渔小仙”分享自己的出海、赶海日常，向大家介绍三牙鱼、血珊瑚、海青蟹等海中“奇”物，向网友们展示了亲切朴实的大海和勤奋劳作的渔民生活。

童年时，雷芳的父母从湖南老家搬到广东珠海，跟着当地渔民出海打拼。雷芳高中毕业后，由于家庭条件不太好，上大学成了问题，机缘巧合下，一位好心人联系到雷芳，从入学到毕业，承担了雷芳所有的学费和生活费。

雷芳出海捕捞时捕捉到的大石斑鱼。受访者供图

“为什么不把爸妈出海、赶海的视频拍好发到网络上去呢？”在丈夫的提议下，雷芳走上短视频之路。第一次出镜时，雷芳还是一位公司文员，偶尔跟着父母出海、赶海，将父母作为视频的主角。2018年底，雷芳辞去工作，成为全职“三农”博主。

“以前渔民们的海鲜，都是收购商来收，他们故意压低价格，现在，我把渔民的海鲜都收来，价格比一般收购商高一两毛，这样他们的海鲜很快就能卖出，还能卖个好价钱。”雷芳还建立了加工厂，用无尘车间将渔民们的海鲜包装好，再通过冷链运输到粉丝手中。

“现在村民们不用每天去蹲菜市场，也不用和渔贩讨价还价。逢年过节，我会给村里的空巢老人送去柴米油盐，村民的生活质量提高了。”村民的腰包更鼓了，思想观念也发生了变化，以前，渔民们思想保守，不想把拍摄的内容发布到网络上，如今，一句“随便拍”让雷芳感到暖心。

“我是一个没有安全感的人，直播效果不好，视频流量不高，我就会很焦虑。但只要能把渔民们的海鲜保质保量地送到粉丝手中，渔民们能过上更好的日子，我就要一直坚持下去。”雷芳说。

乡村振兴 “三农”博主在路上

在过去很长一段时间里，由于各种条件的限制，农村在互联网平台没有传播优势。近年来，随着互联网在农村地区的普及率提高，短视频平台不断兴起，为展示农村的风土人情带来新的渠道，互联网上农村相关的内容也逐渐增多，甚至成为一股“清流”。

“让愿意留在乡村，建设家乡的人留得安心，让愿意上山下乡、回报乡村的人更有信心。”乡村振兴，人才是关键。2021年，中办、国办印发了《关于加快推进乡村人才振兴的意见》，其中指出，要坚持把乡村人力资本开发放在首要位置，大力培养本土人才，引导城市人才下乡，推动专业人才服务乡村，吸引各类人才在乡村振兴中建功立业。在此背景下，更多“懂农业、爱农村、爱农民”的 “三农”博主应运而生。

2021年，字节乡村计划推出“乡村守护人”项目，通过培训、创作者扶持的方式发掘本地乡村创作者，从“新农人”计划到“乡村守护人”项目，短视频平台已成为“三农”博主施展才华展示家乡风采的广阔舞台。杨军昌和雷芳也加入了“乡村守护人”，在平台激励带动下，雷芳的抖音电商销售额较今年初增长超四成，杨军昌的抖音视频播放量也较今年初实现近三成的增幅。

以“三农”博主为代表的新农人已成为乡村振兴的重要力量。截至2021年12月，头条学堂共培训21.18万人次，其中不少学员围绕乡村美景、美食特产、特色民俗、生产劳作等进行长期创作，利用高人气、高流量传播乡村独特景观、带火乡村旅游、拓宽农货销量、宣传传统文化，带动了乡村产业发展。

“很多‘三农’博主在乡村振兴这条路上走得很好，作为一名‘三农’人，我认为最重要的是不忘初心、脚踏实地，切实保证产品的质量，促进村民增收，让村民生活越来越好。”雷芳说。

(责编：孙红丽、高雷)