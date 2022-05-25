原标题：FESCO打造深化国企改革人才解决方案 五大板块构建一站式服务模式

近日，主题为“激发人才创新活力，凝集企业发展动能”的国有企业人才发展创新论坛在线上举办，围绕国有企业人才机制改革、人才发展创新等内容，众多行业专家与国企高管进行了深度分享交流。

随着国企改革三年行动收官之年的到来，国企改革步入深水区。人才工作作为国企治理体系和治理能力现代化建设的“关键变量”，在顶层设计、系统性、整体性、协同性上的改革要求随之提高，为国企人才管理体系创新带来了新挑战。国有企业亟需通过专业的人力资源规划提升组织效能，结合内外力量进行创新改革。

作为人力资源服务行业的国有企业，北京外企人力资源服务有限公司(以下简称FESCO)在探索研究自身体制改革的同时，深度结合其产品体系与资源，发挥国企属性优势，以国企用户思维为核心，打造“深化国有企业改革一站式人力资源综合解决方案”，涵盖组织效能提升、人才供应链优化、人力资源数字化转型、员工体验优化、助力国企社会责任等五大类，提供从咨询到量身定制解决方案到落地实施等一揽子服务，并在实践中积累了丰富的实战经验。

作为一家40多年历史的国有企业，FESCO拥有大量的国企客户。随着国企改革深入推进，FESCO在业务实践中发现，在开展对标世界一流行动背景下，大部分国有企业的人效水平距离世界一流企业尚存差距，而国企改革对标市场化的要求越来越高。与此同时，国企人才不够用、不适用、不被用，特别是引进、培养、使用、评价、激励等环节，既是人才的所思所想所盼，也是国企人才创新的“痛点”“堵点”“难点”。处于全面深化改革中的国有企业亟需多元化综合解决方案实现人效的全面提升。

首先，面对国企人才管理制度的难点，FESCO从管理咨询服务、外包管理方案两方面出发，结合客户需求，建立了组织效能提升解决方案体系。以管理咨询服务为例，某国资企业基于国企改革三年行动方案工作要求，需要一套可优化集团组织体系、推进分配、人事、用工三项制度改革的人资综合改革方案。在充分了解客户需求后，FESCO通过打通组织体系优化、薪酬管理优化、绩效管理优化三大板块，细分12个诊断、调研与优化工作模组，帮助客户建立健全了激励及约束机制，全面提升了组织效能，助力客户在完成人才工作创新，全面深化改革进程更进一步。

其次，企业在人才选聘方面也存在不少痛点。如很多国企囿于经验，存在招聘成本难以控制、招聘理念有误区、人才测评能力待加强、招聘计划不够长远等问题。针对此，FESCO打造了全面的人才供应链优化解决方案，通过中高端人才与初级岗位等多层级人才选拔形成覆盖，服务了多个企事业单位公招项目，以及多个国资主体的人才测评工作，均得到了客户的高度好评，也在国资人才选聘中积累了充足的实践经验。

再次，FESCO还基于行业数字化先发布局优势，建立了人力资源数字化一体解决方案，可通过咨询服务、外包服务、线上服务平台等，助力国企客户搭建数字化平台，实现整体人力资源共享服务中心的服务效率与服务价值提升，顺应产业数字化趋势完成人力资源数字化转型。

值得一提的是，在为企业解决难题的同时，FESCO也高度关注人才的体验感。在多年人资管理与服务中，FESCO敏锐发现，在很多企业，特别是员工分散多地的大型央企集团，员工常常反馈公司福利单一、方案缺乏灵活性、难以满足实际需求，也很难感知到福利价值。而企业端由于各地管理难度大，合规风险高，导致将大量时间用于福利，员工满意度却逐年下降。

在此情况下，FESCO通过为客户量身搭建弹性福利平台，实现一体化统筹管理，并精选节日祝福商品与引进优质平台产品，扩充品类满足员工多样化需求，以及以健康保障、健康体检、健康服务为核心的健康管理产品，惠及员工家庭。同时配备多渠道沟通方案与专属运营管理团队，优化员工体验，使得员工体验感不断上升的同时，企业管理难度下降，实现了企业与人才满意度的“双赢”。

此外，在助力国企社会责任方面，FESCO亦拥有丰富经验与实践案例。作为专业化人力资源服务机构，FESCO精耕行业40余年，是国内能够提供最丰富产品线及服务选择的供应商之一，可充分赋能国企提升人才工作的改革创新力。

FESCO后续将通过持续深耕优质服务、迭代产品体系、加码数字化建设，助力国企人才机制创新，使国企的组织人才力发挥出最佳效用，深度赋能国企改革。未来，FESCO也有望借力资本市场，深化交流合作，开启新一轮高质量发展空间，为社会提供更高价值。

(责编：曹淼、李源)