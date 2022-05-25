原标题：践行绿色消费，共创低碳环保丨居然之家重磅发布“以旧换新”战略

2022年5月24日，以“践行绿色消费，共创低碳环保”为主题，“居然之家以旧换新”战略发布会在居然大厦成功举办。

居然之家集团执行总裁王宁首先致辞。他表示，近年来随着存量市场的发展机遇拓宽，以旧换新需求亟待释放，战略发展前景十分可观。经过大量市场探索，居然之家在助力低碳循环经济的同时，形成旧家具回收处理和再流通的完整产业链，并依托“洞窝”数字化产业服务平台的线上化优势以及智慧物流等方面的综合优势，将助力开拓二手家具千亿蓝海市场。据王宁介绍，“以旧换新”活动计划将以北京、天津地区为样板，进而向全国覆盖，以更广阔的辐射范围提升传统消费能级，鼓励家电家具以旧换新的开展。

中国商业联合会副会长、北京市商业联合会会长傅跃红对居然之家以旧换新活动给予了高度肯定。她表示，“以旧换新”活动不仅惠及消费者，也为家居产业上下游各个环节带来了极大助益，并大大减少了资源浪费，是一项多方共赢的重大举措。作为社会的枢纽组织，中国商业联合会将大力支持龙头企业实施该项战略，与居然之家一同为低碳环保贡献自身力量。

随着绿色低碳成为全民共识，以旧换新顺利推进，循环经济的发展前景也愈加广阔。对此，中国循环经济协会常务副会长赵凯表示，加快解决废旧家具循环利用体系，是发展循环经济的具体实践，符合发展经济高质量发展的内在要求。赵凯进一步强调，要积极推动二手交易，规范线上二手平台的建设和运营。

发布会上，作为建材家居品牌商代表的克拉斯国际家居有限公司董事长王大为表示，居然之家针对消费用户与商家的痛点，通过整合线上线下营销资源，为公司打造增量平台的同时，也为产业上下游提供更深度的赋能。他对“以旧换新”未来给予期许，并认为这将助力品牌商户内在价值的进一步提升。

居然之家集团副总裁李选选对此进行了具体阐释。居然之家希望借助自身平台的强大优势，让废旧家具流通起来，形成回收处理和再利用的完整产业链条。针对目前消费者对于旧家具从拆卸、搬运到处理这一流程的困难，以及商家层面高回收成本、低处理能力及缺乏权威服务保证的三大痛点，此次活动能够从集中处理、专属补贴、旧物利用和数字化管理四个方面击破消费者和商家所面临的难点，由此开拓更广阔的消费市场。李选选强调，“居然之家将从全链路数字化管理能力、智慧物联的专业处理能力以及全域营销整合推广等三个维度全力为此次活动保驾护航。”

关于“以旧换新”活动开展至今的进展情况，李选选进行了阶段性的说明，从行业品牌和消费者的参与度，以及可观的回收需求层面展示活动所取得的积极成果，并在最后对“以旧换新”活动的未来规划与发展目标进行展望。

作为家装家居领域的头部服务平台，居然之家将不断创新商业模式，探索更多新的家具消费场景，让废旧家具重新进入新的生命周期，家居行业存量市场的活力或将被有效激发。

(责编：曹淼、李源)