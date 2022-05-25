原标题：胡国平：扎实推进技术源头创新 共享数字经济人工智能红利

深耕人工智能领域，科大讯飞扎实推进技术源头创新，用AI实现“顶天立地”的追求。近日，科大讯飞高级副总裁、研究院院长胡国平接受新华网专访。

新华网：今年初，《“十四五”数字经济发展规划》正式发布，您如何看待数字经济下人工智能红利？

胡国平：数字经济对人工智能技术进步本身就是红利，数字经济时代对人工智能的技术需求更加旺盛。人工智能落地需要满足三条关键标准。

数字经济时代，数据资源作为关键要素将得到更大发展，信息网络基础设施进一步发展，会有海量真实数据产生并且通过网络进行汇聚，这些数据将驱动人工智能技术自身的发展，将有望支撑更多人工智能技术快速进步。同时，信息网络基础设施的实施，也对人工智能的云计算、云服务等提供了更好保障。

不论是智慧农业、智慧水利、工业数字化转型、工业互联网、商务领域数字化等重点行业数字化转型提升工程，还是智慧教育、数字健康服务、智慧社区等社会服务数字化提升工程，都对人工智能提出了明确的、快速增长的需求，也给了人工智能提供了更广泛的应用机会和更直接的应用价值。

看到红利的同时，我们也要注意防止过于虚化的人工智能技术和应用创新。人工智能落地需要满足三条关键标准：即“真实可见的实际应用案例、能规模化推广的对应产品、以及可统计证明的应用成效”，只有这样的人工智能创新才能真正实现红利，真正助力数字经济以及人工智能自身的发展。

新华网：您认为把握好系统性创新的关键因素有哪些？

胡国平：系统性创新要把握四个关键要素，科大讯飞取得了较多源头技术突破、系统性创新成果，在众多行业和赛道落地应用。

系统性创新，是相对于微创新、单点创新而言的。系统性创新，要把握四个关键要素：

第一，要有重大系统性命题到科学问题的转化能力。系统创新源头还要解决一个重大系统性命题或者国家的某项重大需求。通过对系统性命题拆解成一个个科学问题，并一个个攻关解决，才是系统性创新的本质。

第二，要有真正意义上核心源头技术的突破，即要在源头上对科学问题的原理、方法有关键性的突破，引领行业发展方向，才能够支撑真正的系统性创新，否则只能是简单的系统集成。

第三，要有创新链条上各个关键技术深度融合的能力。在一个大的系统性命题里面，有着众多因素相互制约、相互约束，将所有技术融合在一起形成合力，才有可能完成系统性的创新。

第四，技术进步永无止境，真正的系统性创新还应该具备持续自我进化的能力，特别是在系统使用过程中，充分记录和利用过程大数据，实现系统的自我完善和持续改进，使系统面向用户越来越好用、越来越智能。

总之，系统性创新并不容易，需要很好的规划、组织实施、技术攻关、应用实践等，需要各种角色的岗位有效协作，经年累月，才能做出真正的系统性创新，也才能在解决重大历史科学命题上实现真正进步和贡献。

新华网：您认为应该如何用AI实现“顶天立地”的追求？

胡国平：我们始终追求“顶天立地”，始终坚持我们的核心技术一定要达到国际领先。同时我们也始终追求产业立地，致力于让我们的技术落地服务亿万用户。

我们认为，“顶天”的技术一定能够“立地”，而且技术越“顶天”，越能帮助“立地”。同时，产业“立地”、服务亿万用户创造的真实价值，反过来也能有效地支撑我们的核心技术长期保持国际领先水平。

所有技术的价值最终都体现在产品上，我们常常说“改变世界的，不是技术，而是产品”。科大讯飞强调技术的进步，更关注技术突破后，产品给用户带来的体验提升。反过来说，真正的好产品也需要国际一流技术的支撑，技术和产品其实是融合的、一体的，并不是割裂的两件事情。

(责编：曹淼、李源)