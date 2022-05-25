徐佩玉

你知道吗，全国40%的运动鞋产自福建晋江，70%的袜子产自浙江诸暨，75%的眼镜镜片产自江苏丹阳。这些县域的特色产业不仅带动当地经济发展，还让越来越多的小镇青年在家门口找到了满意的工作、买了房安了家。

最近中办、国办印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（以下简称《意见》）指出，要积极培育专业功能县城。这也是“专业功能县”的表述首次出现在中央文件中。

什么是专业功能县城？

中国人民大学农业与农村发展学院教授、乡村治理研究中心主任仝志辉告诉海妹，专业功能县城有两层含义：一是该县城在全国具有一定的特色和影响力，甚至在全国某类产业中排名靠前；二是该县城对于本地乡村发展以及区域发展格局具有明显带动作用。像晋江、诸暨、丹阳这些地方就是专业功能县城的典型代表。

根据《意见》，培育专业功能县城就是要支持具有资源、交通等优势的县城发挥专业特长，培育发展特色经济和支柱产业，强化产业平台支撑，提高就业吸纳能力，发展成为先进制造、商贸流通、文化旅游等专业功能县城。支持边境县城完善基础设施，强化公共服务和边境贸易等功能，提升人口集聚能力和守边固边能力。

与大中城市相比，县城经济规模较小、产业体系相对单一，但可以通过特定产业及产业集群的培育，向“小而美、小而专”方向发展。

近年来，贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区形成以木材产品深加工为主的产业体系。截至目前，园区有市场主体6446家，2021年园区规上工业产值达15.37亿元。图为5月22日，工人在榕江县工业园区一家木业加工厂进行板材加工。范晖摄（新华社发）

专业功能体现在哪些方面？

目前中国不少县城已经具备了专业功能。例如，先进制造业方面，浙江海宁、福建晋江等不少县域已经形成“一镇一品”“一村一品”的产业集群。具有交通区位优势的县城有意识地推动地方性、区域性中心市场形成，朝着商贸流通方向大步迈进。一些生态资源比较密集的县城成为乡村旅游的热点区域。还有《意见》提到的农业主产区县城、边境县城，同样具有一定的专业功能。

海妹惊喜发现，县城同样可以做强新兴产业。5月20日，联合国全球地理信息知识与创新中心在浙江省湖州市德清县正式挂牌成立，这是联合国在华设立的首个直属专门机构。这几年，德清县从零起步，打好产业基础、吸引专业人才，成功打造“地理信息小镇”。

培育专业功能县城，将使县城发生怎样的变化？

如今，很多产业发展好的县城，基础设施建设、公共服务水平也比较高，生活宜居程度与附近的中心城市更为接近。不少县城的医疗水平不断提高，居民看病不用总往大城市跑；文化娱乐项目日渐丰富，电影院、咖啡馆、健身房随处可见，展现出蓬勃活力。

海妹了解到，专业功能县城，就是要像这样兼备生产、生活。“培育专业功能县城，不是让县城成为农村人口流向城市的中转站，而是使其成为能够长期安居乐业的地方。”仝志辉表示，人口集聚将带动产业结构更加均衡，推动公共服务发展，增强县城整体可持续发展能力，进而为更加协调的区域发展格局添砖加瓦。

晋江国际鞋纺城是传统鞋纺产业基地福建省晋江市最大的鞋材交易市场。目前，该鞋纺城采购贸易日均出口额约4825万元。图为日前在晋江国际鞋纺城，一家鞋材企业的销售人员在裁剪制鞋面料。周义摄（新华社发）

专业功能县，今后咋建设？

海妹翻阅《意见》发现，发展特色支柱产业是关键。

《意见》提出，要增强产业支撑能力，提升产业平台功能。例如重点发展比较优势明显、带动农业农村能力强、就业容量大的产业，统筹培育本地产业和承接外部产业转移，促进产业转型升级。依托各类开发区、产业集聚区、农民工返乡创业园等平台，引导县域产业集中集聚发展。

产业集聚的过程也是人才的集聚，能够带动县城转型升级。去年在短视频平台上火起来的山东曹县，过去是工业基础薄弱、贫困人口数量全省第一的农业县。近年来，曹县抓住了互联网时代数字下沉的机遇，大力推动演出服等产品在电商平台上销售，目前拥有17个淘宝镇、151个淘宝村，带动全县超20万人就业，不仅帮助大量小镇青年在家门口找到满意的工作，还集聚了许多数字人才。

中国社会科学院社会学所副研究员付伟告诉海妹，改革开放以来，我国经济社会取得巨大发展，其中一个重要因素就是县域内成长起来许多充满活力的产业形态。步入新发展阶段，县域内的产业集群同样承担着重要功能，是扩大内需、实现国内国际双循环的重要基础。从这个角度看，培育专业功能县城，其重大意义不仅限于县城本身。而要实现这一目标，既要拥有支柱产业，留得住本地青年，还要吸引得了外来人才、并能为人才提供较高水平的公共服务。

期待更多专业功能县涌现！

(责编：孙红丽、高雷)