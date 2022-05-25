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上海推出多项举措促高校毕业生就业创业

2022年05月25日08:51 | 来源：新华网
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原标题：上海推出多项举措促高校毕业生就业创业

　　上海市教委等11部门近日联合下发通知，要求做好2022年上海市高校毕业生就业创业工作。相关举措包括鼓励企业及各类社会组织吸纳高校毕业生就业、扩大高校毕业生基层就业项目规模、调整优化高校毕业生相关服务等。　　

上海海洋大学2022届毕业生线上推介会现场。（受访者供图）

　　通知提出，动员中央在沪企业、上海市属和区属国有企业扩大针对高校应届毕业生的招聘规模。市属和区属国有企业要在年度招聘计划中，安排不低于50%的就业岗位，面向上海市高校毕业生定向招聘。

　　通知要求，扩大高校毕业生基层就业项目规模，2022年推出“三支一扶”岗位370个左右、“选调生”岗位400个。在年度公务员招录工作中，区级机关要积极吸纳应届优秀高校毕业生。乡镇（街道）以及政法机关的基层单位主要招录应届高校毕业生。在本年度事业单位招聘工作中，录用高校应届毕业生招聘计划总量不低于2021年。同时，鼓励社会组织开辟更多就业岗位，吸纳高校毕业生就业。

　　通知还提出调整优化高校毕业生相关服务的多项举措，包括全面实现就业签约、毕业手续办理、出国申请材料准备等学生就业事务受理网上办理；用人单位适当延长招聘、体检、签约录取时间；各高校视情适当延长毕业生在校生身份时间，保留其作为在校生的待遇，减轻其生活负担和压力等。

　　据了解，今年上海高校毕业生共22.7万人，较去年增加2万人，增量为5年来最多，高校毕业生就业面临压力。（记者吴振东）

(责编：董童、李源)

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