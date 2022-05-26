原标题：共筑数字经济创新生态 2022中兴通讯“创兴日”在深开幕

5月25日，以“创新 · 见未来”为主题的2022中兴通讯“创兴日”在深圳拉开帷幕，来自行业、高校、知名企业的专家学者和合作伙伴在线上、线下齐聚一堂，共谋数字经济与产业创新的新技术、新场景、新方向。此次大会共分三天举行，将围绕ICT持续创新、加速行业数字化转型、汽车电子、助力绿色低碳、元宇宙等热点话题展开探讨。

当今世界，新一轮科技革命，产业变革历史性交汇，数智技术正催生世界发生颠覆性变革。中兴通讯高级副总裁、首席战略官王翔在欢迎辞中指出：“当前，数字经济蓬勃发展，新型数字技术与各行业深入融合，驱动产业转型升级与变革。中兴通讯期望借助‘创兴日’这一平台，与各界伙伴强强链接，高效协同，加强联合技术创新、共同探索新型合作模式，把握新机遇，实现新突破。”

中兴通讯董事长李自学为“创兴日”开幕式致辞。他表示：“当下数字经济正处于‘裂变’与‘聚变’的加速期，新技术、新应用、新业态不断涌现，ICT产业有着一业兴、百业荣的重要作用，是数字化浪潮下创新的关键阵地，肩负着推动产业升级的重要使命。”

德勤中国首席经济学家许思涛及华泰证券TMT行业首席分析师黄乐平在线上远程分享了新形势下宏观环境研判及ICT产业趋势洞察，许思涛指出：“中国经济是充满韧性的，当前更重要的是激发社会终端需求。” 黄乐平表示：“数字化趋势已不可阻挡，到2030年，我们将生活在一个虚实共生，低碳绿色和自主创新的社会，AR、VR、脑机接口、5G、人工智能、云计算等方向将会涌现出非常多的投资机会。”

当前，5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等数智技术加速创新，日益融入经济社会发展的各领域，如何进一步完善创新机制，激发创新活力成为新时代变革的关键。

在“创兴日”首日“大话创新”分论坛上，来自以色列驻广州总领事馆商务领事及知名业界大咖结合数智时代未来发展方向，聚焦创新的机制、组织、文化等议题发表主旨演讲。

网易公司战略合作部总经理宋婷婷提到：“创新既有远方的星空，也有眼下的务实。对于网易来说，人无我有是创新，人有我优也是创新。在网易成立20周年时，我们把‘从0到1是创新，从1到1.1也是’写到企业的价值观中。我们既鼓励大家大胆的去尝试，小心的试错，也鼓励大家要立足当下，循序渐进。”

京东工业副总裁陈鄂生表示：“对于各行各业而言，创新都促进其释放源源不断的活力。在过去十年里，大家都在强调平台，强调交易效率的互联网的上半场，其实，京东一直在做产业互联网的事情，京东打造成为了一个以数智化供应链为核心竞争力的新型实体企业，更通过其高效且优质的物流创新技术连接和优化了社会生产、流通、服务的各个环节，不仅降低成本提高效率，更实现了京东从消费端到产业端这一链条中各个环节的优化与建构。”

随着汽车与信息通信、人工智能、互联网等产业的深度融合，智能网联汽车进入技术快速演进、产业加快布局的新阶段。在本届“创兴日”首日，中兴通讯还举行了《中兴GoldenOS车用操作系统生态论坛》，来自AUTOSEMO、东软睿驰、地平线、芯驰科技、联友科技、黑芝麻智能科技的高管及专家围绕构筑数字化汽车底座、如何打造国产汽车生态系统、车用操作系统发展、智能驾驶等议题发表主题演讲，分享汽车产业转型升级与变革驱动下领先的技术、解决方案及前瞻理念。

中兴通讯副总裁，汽车电子产品线总经理古永承在致辞中提到：“随着汽车产业电动化、网联化、智能化变革的快速发展，软件定义汽车将引领整个产业变革。汽车电子业务是中兴通讯第二增长曲线的重要业务板块，我们将不断强化技术创新，构建核心竞争力，与合作伙伴共同攻克难题，打赢这场转型之战。”

此外，中兴通讯汽车电子规划总经理刘建业还向与会专家分享了中兴通讯致力于成为数字汽车基础能力提供商的定位，介绍了中兴通讯GoldenOS操作系统的探索和实践。

在第二天及第三天的议程中，多名专家及高管还将围绕未来无线网络发展洞察与挑战、元宇宙探索、行业数字化转型、绿色低碳等热点话题分享前沿趋势和专业观点。

在“创兴日”期间，中兴通讯还将重磅发布新一代赋能企业数字化转型的利器中兴通讯数字星云平台，据了解，该平台将提供全栈ICT能力、跨应用跨企业集成服务、一站式开发工具以及数字化资产交易四大核心模块，帮助企业重塑交易架构，使能企业业务敏捷创新，提升运营效率。

在本次大会上，中兴通讯还与深圳大学签署了战略合作协议，根据协议，双方将开展广泛的产学研协同创新及全面战略合作，实现人才、科技、产业的深度互通，共谋数字经济发展新增长和新价值。

此外，为有效激活组织创新氛围，在“创兴日”期间还举行了中兴通讯“金点子”创新大赛颁奖仪式，中兴通讯高级副总裁、供应链总裁杨建明在颁奖仪式上表示：“创新是中兴通讯的DNA，我们不仅仅把创新局限在公司内部，也特别重视与外部客户、合作伙伴、供应商的联合创新。”

“创兴日”是中兴通讯一年一度有影响力的创新主题盛会，至今已成功举办六届。作为“数字经济筑路者”，中兴通讯将借由年度“创兴日”活动与客户、合作伙伴、业界专家、意见领袖、媒体搭建信息沟通桥梁，以开放、融合、共赢的心态不断构建和拓展ICT产业创新生态圈，携手推动数字经济高质量发展。

(责编：曹淼、李源)