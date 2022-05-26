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工信部：通信大数据行程卡用户查询次数累计超556亿次

2022年05月26日12:39 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者申佳平）“大数据技术在疫情防控和复工复产中发挥了重要作用，通信大数据行程卡用户查询次数累计达到556亿次以上，成为人人出行的‘标配’和各地防控疫情的重要支撑。”5月26日，在2022年中国国际大数据产业博览会开幕式上，工业和信息化部部长肖亚庆指出，近年来，我国推动大数据产业发展取得明显成效。突出体现在以下多个方面。

一是产业规模快速增长，“十三五”时期，我国大数据产业年均复合增长率超过30%，2021年产业规模突破1.3万亿元，大数据产业链初步形成，一批龙头企业快速崛起。

二是基础设施加快夯实，我国已建成全球规模最大的光纤宽带网络，千兆光网具备覆盖3.2亿户家庭能力，建成5G基站超过160万个，5G移动电话用户达到4.1亿户。

三是行业融合逐步深入，大数据应用从互联网、金融、电信等领域逐步向智能制造、数字社会、数字政府等领域拓展，极大丰富了我国数据资源，催生一批新场景新模式新业态。

四是政策环境持续优化，中央出台一系列政策文件，地方探索制定数据条例等地方性法规，设立大数据管理机构，组建数据交易所，数据确权、定价、交易等标准制度不断完善。

(责编：申佳平、高雷)

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