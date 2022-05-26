人民网北京5月26日电 （记者申佳平）今日，在2022年中国国际大数据产业博览会开幕式上，工业和信息化部部长肖亚庆表示，要坚持适度超前建设数字基础设施，全面推进5G网络和千兆光网建设，加快工业互联网、车联网等布局。

“数据是数字经济时代的关键生产要素，是国家基础性战略性资源，是推动经济社会高质量发展的重要引擎。”肖亚庆表示，要顺应数字化发展趋势，坚定不移实施国家大数据战略，统筹发展和安全，以释放数据要素价值为导向，协同推进基础设施、技术创新、融合应用和治理体系建设，加快数字产业化、产业数字化，为制造强国、网络强国、数字中国提供有力支撑。

一是加快建设数字基础设施。坚持适度超前建设，以建带用，以用促建，推动数字基础设施建设与应用场景协同发展。全面推进5G网络和千兆光网建设，加快工业互联网、车联网等布局，促进数据高效采集和传输。统筹布局数据与算力设施，加快建设国家工业互联网大数据中心，合理部署超级计算中心，打造若干国家大数据枢纽节点和区域中心集群。

二是着力拓展融合应用场景。围绕促进产业转型升级、提高政府治理效能、加快数字社会建设，开展大数据技术、产品和服务协同创新，补齐关键技术短板，构建稳定高效的大数据产业链。以制造业数字化转型为引领，实施工业大数据价值提升行动，构建多层次工业互联网平台体系，培育一批专业化、场景化大数据解决方案，发展一批面向细分场景的工业APP，推广一批基于数据驱动的新技术新业态新模式。

三是推进数据资源整合和开放共享。采好数据、管好数据、用好数据是大数据产业发展壮大的关键。我们将加强部门联动、部省协同，加快数据确权、交易流通、跨境传输和安全等基础制度规范建设，探索多种形式的数据交易模式。鼓励互联网企业、电信运营商、工业企业等有序开放数据，实施数据管理能力国家标准。继续支持数据交易所建设，完善运营体系，培育一批数据交易服务商。

四是深化国际务实合作。我们将坚定不移贯彻对外开放的方针，支持国内外大数据企业在技术研发、标准制定、产品服务、知识产权等方面深入合作，支持国内企业“走出去”开拓国际市场，支持跨国公司、科研机构在国内设立大数据研发中心、教育培训中心。我们愿与各方一道，在多双边合作机制下，加强战略规划对接和政策沟通协调，携手营造公平开放的发展环境。

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