原标题：营销“出圈”，30岁的合生如何抓住“Z世代”？

在年轻人逐渐成为消费主力的时代，“出圈”是很多产品营销的追求，面对新的主力购房群体，房地产行业也时常出现“出圈”的营销动作。近日，频频出新的合生创展凭借“五月购房节”再次在市场圈粉。

与此同时，30周岁之际，合生创展“优生活”IP再度升级，“U意思”系列活动即将接棒。经过多年发展，在产品、服务、营销等方面的持续迭代升级下，合生创展正在以居所为载体，形成独有的生活方式。而面对年轻消费群体，合生创展的持续自我更新能力，也在为其打开新市场提供助力。

1元秒杀限时购、电商专属价、一口价……在直播带货大热的当下，这些词汇受众已经颇为熟悉，但放在“买房”这件大事上还是有些新鲜感，且为合生创展“五月购房节”活动吸粉不少。据了解，合生创展“五月购房节”活动将持续整月，期间合生创展全国32盘联动，推出1元秒杀限时购、一口价限时购、电商节专属礼等多重优惠，至今已实现超20套的线上成交量。值得一提的是，受疫情影响较大的廊坊龙河湾壹号项目在“五月购房节”活动中表现不凡，“五一”期间线上成交占比超过总业绩的20%。

事实上，近两年在疫情等因素影响下，数字化营销已经在房地产行业普遍兴起，但在流量大战中博出位并非易事，“看遍套路”且更为个性的年轻购房者并不会仅仅为一场简单的直播买单。对同样意识到这一问题的合生创展来说，能够取得可观的线上营销成绩，原因在于合生创展在数字化营销这件事上投入的真功夫。

2020年年底，合生创展电商管理中心正式成立，标志着其全面发力线上营销。此后，合生创展将科技赋能推送至营销的各个环节，串联打通客户管理、智慧案场、在线交易、智慧交付等环节，依靠VR看房、全景样板间、线上售楼处、直播卖房等平台，建立了“网络看房、实景体验、营销预约跟进”的全场景智慧营销模式。一年后，合生创展进一步启动“合房宝”小程序，提升在线获客能力，联动全国5大区域32个项目，利用直播、短视频平台等渠道，建立了“触达-关注-留存-转化-传播”的AARRR客户全周期触达管理模型。

正在进行中的“51好房秒杀” 活动便是合生创展数字化营销的典型案例之一，在这场活动中，合生创展依托“合房宝”小程序，配合线上流量平台，构造了完整的线上营销闭环，将新房、车位等可售资源放到线上，访客可在线筛选房源、浏览详情并领取专属优惠券，为成交转化精准助力。与线上同步，各项目案场也设计了多种潮味十足的个性化活动，为业主营造全新的购房体验。

这样的活动在合生创展数字化营销中并不少见，也让其频频“出圈”。例如，今年的春节不打烊活动中，合生创展“家有戏精合家欢，全天营业礼不停”新春直播曾引发“点赞狂潮”，春节期间合生创展直播500+场次，围观人数超60万，收获点赞500万+，累计吸引粉丝近万人。据统计，目前合生创展已举办近600场直播，围观人次超过50W。

数字化营销之外，购房主力年轻化的趋势给传统房地产行业带来的改变还渗透到了更多业务领域。面对有着新生活理念、消费理念，且更注重个性与体验的年轻消费群体，合生创展在科技赋能的主题下寻求更多创新。可以说，在房地产行业，坚持“中高端精品发展战略”的合生创展是一个稳健的实力派，曾打造多个被市场熟知的项目。

高端产品线持续升级的同时，随着市场置业主力的变化，和很多房企一样，合生创展将目光投向了年轻客群。对年轻消费群体而言，关注配套、户型、价格之外，一座房子带来的居住体验和由此形成的圈层与生活方式更是“戳中内心”的加分项。这对房企的服务升级提出了更多要求。

而在集团层面，满足客群的精神需求是合生创展一直以来的重要关注点。针对更注重圈层与生活体验的客户，合生创展打造了专属IP“优生活”。近年来，合生创展持续在全国范围内组织业主生日会、“合你益起”公益、爱心助农、美好关怀季等品牌联动活动，构建温馨和谐有活力的生活方式。对合生创展的业主来说，“优生活”已经成为一种专有的生活方式，也是一个更具个性的圈层象征。

正如人的不断成长，企业也在持续进化。今年，合生创展迎来30岁“生日”。三十而立，持续推进产品、服务升级之外，在充满变化的市场，合生创展把握时代潮流风向，在品牌活动策划中寻求更多新意，试图带给业主与市场客户更具特色的居住及置业体验。“U意思”系列潮流趣味活动应运而生。

“U意思”系列活动是合生创展30周年系列活动的亮点内容，在其主题“万般皆可U意思 潮DOU出彩”中，可以看到合生创展对年轻人的关注。5月25日-7月30日两个多月时间内，“万般皆可U意思”“U意思研究所”“合你益起U意思”等花样活动将为客户带来更多新体验。同时，整个活动过程中合生创展将在抖音平台发布#万般皆可U意思话题挑战赛，增强传播影响力，同时与项目案场形成全维度联动，增强业主的参与感与归属感。

在线上线下与业主及更多年轻群体的深度互动中，合生创展对当下居住理念的观察也随之深入。本轮系列活动中，“U意思购房节”将接棒“五月购房节”，为置业者提供更多品质居住、新潮生活的选择。据悉，6月份“U意思购房节”活动期间，合生创展5大区域32盘将再次联动，以多重礼遇倾情回馈客户，不仅通过抖音等线上平台发起话题挑战、短视频直播等活动，同时在“合房宝”小程序内推出多样活动和全国直播，并将在线下案场开展潮酷有趣的系列活动，实现线上、线下的多元互动。

面对逐渐成为消费主力的年轻客群，可以说合生创展抓住了这一波“涨粉”机会，无论是产品的年轻化，还是社群运营的年轻态，都在以更具个性的方式彰显其对年轻居住生活的主张，也在引领当下品质居住的新潮流。

与此同时，当房地产行业进入下半场，市场需求向品质聚焦的趋势更为明显，无论是产品还是服务。作为行业内的稳健选手，合生创展能够持续“涨粉”并收获不错的市场反馈，源于其对市场的敏感和在产品、品牌、服务、管理等方面的持续创新。三十而立，合生创展仍在持续自我更新，其“优质生活，完美体现”的品牌理念将给客户带来怎样的新鲜感，都备受市场关注。

(责编：曹淼、李源)