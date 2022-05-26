原标题：菜鸟发布2022社会责任报告：绿色回箱已覆盖全国315个城市

5月26日，菜鸟发布2022社会责任报告，披露绿色物流、应急物流两大社会责任核心板块，以及助力乡村振兴、促进公平就业等方面的进展。

菜鸟方面表示，作为一家全球化的产业互联网公司，菜鸟的社会责任不是简单的捐赠，而是结合自身特色，不断建设核心物流能力，并将这些核心能力在服务市场与客户的同时，投入到服务社会和民生当中，“社会责任也是一件长期主义的事”。

目前菜鸟绿色物流已经形成面向消费者的绿色回收和面向商家的绿色供应链两大模块，覆盖全国315个城市的近10万家菜鸟驿站、菜鸟绿色家园分别成为消费者线下线上参与绿色物流的主阵地。应急物流方面，菜鸟积极参与抗疫保供，成为一批公益机构的长期战略合作伙伴。

打造绿色物流线上线下主阵地

面向消费者，菜鸟对“回箱计划”进行升级，绿色回收箱覆盖到全国31个省（自治区、直 辖市） 的315个城市近10万个菜鸟驿站，双11期间推出的“纸箱换鸡蛋”活动，带动近 400 万人次参与快递包装回收，累计减碳5.3万吨。

今年3月，菜鸟在“回箱计划”的基础上进一步升级绿色产品方案，推出中国物流行业绿色互动社区——“菜鸟绿色家园”，消费者可在该社区体验绿色快递消费，线下参与快递包装回收等绿色消费行为都会累计在该账单上，成为绿色能量，免费兑换权益。

至此，菜鸟绿色回收形成以10万家菜鸟驿站为阵地的线下场景，以及以绿色家园为阵地的线上场景。

面向商家，菜鸟推出了绿色物流“七件套”，包括装箱算法、原箱发货、电子面单、绿色包装、智能路径规划、绿色配送、智能分仓，提供从仓储到配送、回收的全链路绿色减碳方案。目前，菜鸟已服务宝洁、雀巢、联合利华、飞利浦等多家全球性消费品牌，实现供应链上有效减碳。 2021 年双 11 期间，菜鸟使用绿色包装发出的包裹超过 9000 万个，减少使用胶带长度超过 8400 万米。

为帮助商家做出更好的碳资产管理，菜鸟探索开发了碳资产管理体系，涵盖碳排放统计预测、碳等级行业报告、碳盘查统计、碳排量第三方认证等多种企业碳资产服务。

建设六大公益仓，推动应急物流常态化运行

过去一年，基于菜鸟全球物流网络、国内供应链和配送能力，积极参与抗疫保供，并成为一批公益机构的战略合作伙伴。

2022年1月，西安疫情出现反复，菜鸟西安园区腾挪出5000平方米的场地，用于政府民生物资分选调度，共开行配送车辆100多车次，将近400吨蔬菜送达80多个社区，配合各级部门解决了近15万人的蔬菜供应问题。

2022年第一季度，菜鸟在西安、香港、天津、沈阳等近10所城市启动应急物流，配送处理抗疫等应急物资超过 1000 万件。

在全球性的抗疫援助中，菜鸟已服务了全球150多个国家和地区，承担了超过2.6亿件医疗相关物资运输。菜鸟也通过专业的国际医药冷链能力，向亚非拉国家多次运输中国新冠疫苗。

菜鸟不断沉淀的应急物流能力，成为越来越多公益机构的合作选择。杭州市红十字会、壹基金、中国社会福利基金会爱小丫基金、香港全港社区抗疫连线等一批公益机构陆续与菜鸟合作，开展公益性物流服务。2022 年2月19日，为支援香港抗疫，菜鸟与“全港社区抗疫连线”合作，免费开放菜鸟在香港的进口仓库，处理抗疫物资。 一个月时间，菜鸟香港仓累计为香港特别行政区政府物流服务署、新鸿基地产、中国电力国际发展有限公司等超60个机构处理捐赠物资740万件。

为保证应急物流长期开展，快速响应，菜鸟在华北、西北、华中、西南、华东、华南地区开展六大公益备灾仓，用于协助政府及公益组织救灾物资的储备、处置和配送，及时应对国内突发疫情和可能发生的地震、洪水等自然灾害。

加速科技下乡，加固“两个一公里”

过去一年，菜鸟加速推进物流科技下乡，巩固农产品上行“最先一公里”及消费品下行“最后一公里”。

至今年3月底，菜鸟乡村已经在1000多个县开展乡村物流服务，其中包括90个国家乡村振兴重点帮扶县。菜鸟已经建成4万多个乡村服务站。以湖南耒阳为例，半年时间，菜鸟就将该市快递进村覆盖率从不到1％提高到70％。

菜鸟还注重乡村物流数智化升级，共配中心自动化改造覆盖全国25个省的150余个区县，平均每小时可提升产能40%。数字化农产品产地仓深度服务30个以上的县域，推动农业产业升级，帮助农民增收。

菜鸟在全国超过500个县域物流中心具有农产品上行服务能力，并在山西、陕西、广西、江西、云南、 河北六个省建设了 8 个农产品上行物流产地仓，面积达到 12万平米。2020年年底，菜鸟在新平县升级乡村物流，当地水果经营者抓住时机，加入菜鸟的农产品供应链体系，将“产和运” 结合在一起，形成了日发货8万单的产能，每单物流成本比之前节省3至5角钱。

提升就业环境，新增员工假期福利

截至2021年末，菜鸟全球生态内用工近30万人，其中包括1.4万菜鸟员工，分布在中国、比利时、澳大利亚、巴西、法国、美国等全球19个国家和地区。此外，菜鸟还有6万多名生态用工，以及菜鸟驿站提供了超过20万个加盟就业机会。

菜鸟注重为女性创造平等就业机会。目前菜鸟员工中，女性用工占比接近30％，在物流行业中，女性力量显著增强。在菜鸟驿站站长群体中，女性创业者比例大幅提升，达到总数的6成；在菜鸟裹裹寄件服务上，过去一年女快递员增幅也超过20%。

通过菜鸟云客服，1.5万名家庭主妇、大学生、乡村居民、自由职业者实现灵活就业，其中包括600多名身障人士。

2021年12月，菜鸟成立了工会联合会和员工体验委员会，并对员工假期福利进行了全面升级，全年新增5天健康假、5天独生子女陪护假、10天育儿假，以及产假、陪产假、婚假的上调。菜鸟还为菜鸟驿站设立了“家庭关爱日”，由菜鸟承担费用为符合条件的站长顶班，让站长可以安心享受放假。

菜鸟社会责任报告还披露了社区公益及公司治理内容，过去一年，菜鸟在国内外开展无人车反诈、公益图书馆、小菜花老人服务站、组建比利时流浪人足球培训班等20多个社区公益项目。

在公司治理层面，菜鸟在寄递安全、信息安全与隐私保护、知识产权保护等方面加大治理。实现了实名寄件和开箱验视两个100%落实，通过技术创新对开箱验视的图片进行算法识别，识别准确率接近100%。

(责编：董童、李源)