安路生

习近平总书记强调，计量是构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑，并就计量事业一体化发展作出重要指示。党的十九届五中全会《建议》、国家“十四五”规划纲要，《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》等文件都对提升计量服务保障能力提出明确要求。2021年12月31日，国务院印发《计量发展规划（2021─2035年）》，将计量作为国家核心竞争力的重要标志。国家铁路局高度重视计量工作，充分发挥计量在铁路工作中的基础性作用，大力推动计量融入铁路工作的各方面。

铁路计量开展的重点工作

计量是关于测量及其应用的科学，是认识和改造世界的重要手段。计量发展水平直接影响国家核心竞争力，是推动高质量发展、提高国家治理效能、建设社会主义现代化国家的重要保障，在党和国家工作大局中具有基础性、战略性地位。《中华人民共和国计量法实施细则》第三条规定：“国家有计划地发展计量事业，用现代计量技术装备各级计量检定机构，为社会主义现代化建设服务，为工农业生产、国防建设、科学实验、国内外贸易以及人民的健康、安全提供计量保证，维护国家和人民的利益。”党的十八大以来，结合国家计量总体要求和铁路发展的实际需求，铁路计量围绕提升计量能力、建立计量制度体系、加强计量设备设施、强化计量监督等方面，主要开展了5项重点工作：

一是立制度。发布《铁路计量管理办法》等管理制度，规范铁路计量工作。编制铁路行业首个计量发展专项规划《铁路计量发展规划（2021─2035年）》，明确铁路计量工作奋斗目标和重点任务。

二是创体系。创建从工作计量器具到计量标准再到国家计量基准的溯源体系，提升量值溯源服务保障能力。形成铁路计量技术规范体系，制定铁路计量技术规范75部，基本覆盖在用铁路专用计量器具。

三是建标准。建成1400余项铁路专用计量标准，3000余项铁路通用计量标准，涵盖铁路机车车辆、工务工程、通信信号、牵引供电、运输工程等各专业。

四是优机构。整合铁路专用计量器具计量技术委员会、铁路计量委员会，统筹国家和行业计量技术规范制修订。设立铁路计量技术规范审查机构，严把制修订质量关。

五是强监督。加强计量事中事后监管手段，持续开展铁路计量技术检查、铁路行业计量比对，确保铁路计量器具量值溯源结果的一致性和有效性。

计量有力支撑铁路高质量发展

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。党的十八大以来，计量在铁路运营管理、工程建设、装备制造和货物贸易等领域发挥着越来越重要的基础保障作用，有力支撑了铁路高质量发展，维护了国家利益。

一是保障铁路运输安全。安全是铁路事业永恒的主题。随着铁路运输安全压力不断增加，推动计量检测技术在铁路运输中大量使用。客运方面，构建适应复杂路网条件下长距离安全运行成套技术体系，充分应用线路基础设施检测、车辆运行安全监控、牵引供电检测监测等计量技术。货运方面，建立铁路货运计量安全体系，投入使用铁路货车超偏载检测、危险货物铁路罐车罐体安全检测、装载限界检测等计量手段。计量为铁路运输提供了可靠的安全运行状态信息。

二是支撑铁路工程建设。随着路网规模不断扩大，一批高速、高原高寒、重载铁路等重大工程开工建设，尤其是川藏铁路等工程所处的复杂地质环境条件对线路质量提出了极高的要求。将计量与工程勘察设计、施工控制、工程质量验收等各阶段相结合，开展对线路、桥梁、隧道的沉降、变形、限界等重要参数的计量。计量为铁路工程提供了精确的工程数据。

三是赋能铁路高端装备制造。随着对列车速度的需求不断提升，铁路行业开展了CR450、高速磁浮列车等更高速度移动装备的研制工作。构建成套高速动车组制造计量测试服务体系，在设计之初即充分考虑计量的需求，明确各重点参数的计量测试方案，将计量充分融入高速动车组的全溯源链、全产业链、全寿命周期。计量为铁路装备制造提供了准确的技术参数。

四是维护国际国内贸易公平。铁路是综合交通运输体系的骨干，每年粮食、煤炭、石油等重点大宗物资主要依靠铁路运输。根据国家授权，铁路行业依法开展轨道衡、铁路罐车容积等强制检定工作。依据检定规程，每年完成对安装在车站、港口、口岸的4000余台轨道衡和在全路运行的20000

余辆铁路罐车的强制检定，保证企业间贸易结算公平，尤其是在相邻国家的口岸对他国的轨道衡和铁路罐车进行计量，确保国家间贸易结算准确。

扎实推进铁路计量工作

国际计量单位制的定义全面采用物理常数定义，正在深刻改变国际计量格局，引领国际计量体系向扁平化、多中心的方向发展，为我国在新的规则体系下实现计量独立自主和国际领先带来了重大机遇。铁路计量虽然取得了一定的成绩，但在计量创新实力、关键计量能力、计量体系建设等方面还存在差距，计量基础技术和设施整体上还比较薄弱，应对量子化时代变革的现实有效措施还不够精准，计量发展仍面临重大挑战。我国已转向高质量发展阶段，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，但发展不平衡不充分的问题仍然突出。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，对计量发展提出更高要求。

铁路计量工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以推动铁路高质量发展为主题，以科技创新为动力，以建设交通强国为引领，以让人民共享交通运输发展成果为目的，统筹发展和安全，发挥计量对铁路高质量发展的支撑保障作用。重点在以下三个方面下功夫：

一是在铁路计量科技创新方面下功夫。紧盯科学技术发展前沿，推动专业关键量值溯源传递技术与新兴科学技术融合发展。利用大数据、云计算、人工智能等新技术，开展铁路计量数据的收集、存储、管理、分析研究，推进铁路数字化升级。开展综合检测设备、灾害预警系统等关键量值溯源和保证技术研究。

二是在铁路计量能力建设方面下功夫。服务国家碳达峰碳中和目标，编制铁路行业碳达峰碳中和计量标准体系。提高计量一体化服务能力，发挥计量与标准、检验检测、认证认可的协同作用，推进国家质量基础设施建设。提升铁路行业计量测试产业化服务能力，组建铁路计量技术联盟，布局铁路行业国家产业计量测试中心，构建区域发展计量支撑体系，设立铁路行业区域计量中心。

三是在铁路计量体系建设方面下功夫。完善铁路计量监督体系，探索以远程监管、移动监管、预警防控为特征的非现场监管体系。优化铁路计量技术规范体系，建立特殊、急需测量设备计量技术规范快速响应协调机制。建立更加开放共享的计量管理体系，推动企业采用先进测量标准规范加强质量体系建设和管理。

奋进新征程，建功新时代。铁路行业将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力把习近平总书记关于计量工作的重要指示批示精神和党中央、国务院关于计量工作的战略规划，转化为破解铁路计量难题的指针思路、开拓创新铁路计量工作的主动担当，切实把计量理念、计量思维融入铁路计量各领域、全过程，以奋发有为的实际行动服务高质量发展。

（作者系国家铁路局党组成员、副局长）

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