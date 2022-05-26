陈良贤

量以载道，行稳致远。计量是科技创新、产业发展、国防建设、民生保障的重要基础，是推动经济社会高质量发展的技术基石。党的十八大以来，习近平总书记对计量工作作出一系列重要指示批示，为我们抓好新时代计量工作指明了方向、提供了遵循。2021年12月31日，国务院制定印发《计量发展规划（2021─2035年）》（以下简称《规划》），充分体现了党中央、国务院对新时代计量事业的高度重视和殷切期望，必将对引领新时代计量事业高质量发展、增强国家核心竞争力发挥重要作用。

计量事业在党和国家工作全局中具有重要战略地位 《规划》的颁布实施意义十分重大

计量是构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑。当前，我国已进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程，这对计量发展提出了新的更高要求。《规划》顺应新的形势需要，立足国家重大需求，聚焦计量能力水平建设，坚持问题导向和目标导向，坚持中长期目标和短期目标相贯通，注重回应人民群众诉求和期盼，为新时代计量发展绘就了宏伟蓝图，是全面开启计量事业发展新征程的纲领性文件。

《规划》的颁布实施，必将有利于进一步促进科技创新、提升国家核心竞争力。计量发展水平是国家核心竞争力的重要标志。我国现有测量能力在精度、深度和广度等方面还有很大的提升空间，关键、重点领域“测不出、测不准”和高端、关键测量设备受制于人的“卡脖子”等问题还十分突出。《规划》明确，到2035年，建成以量子计量为核心、科技水平一流、符合时代发展需求和国际化发展潮流的国家现代先进测量体系，将进一步增强我国在重要国际计量规范和规则制定中的影响力和话语权，助推我国在综合国力的竞争中抢得先机。

《规划》的颁布实施，必将有利于加快构建国家现代先进测量体系、抢占量子计量时代制高点。当前，量子科技发展突飞猛进，计量已迈入量子化时代。《规划》明确，加强量子计量、量值传递扁平化和计量数字化转型研究，建立国际一流的新一代国家计量基准，研制应用一批先进的计量标准、仪器仪表和标准物质，将推动我国计量能力建设实现新飞跃，构建我国计量科技发展新优势。

《规划》的颁布实施，必将有利于壮大现代产业体系、为经济社会高质量发展提供强有力的计量保障。计量是质量的基础，产业升级、产品提质、绿色发展等都以计量为关键支撑。《规划》明确，加强计量基础能力建设，提高各领域计量保障能力，支撑先进制造与质量提升，服务数字中国建设，支撑碳达峰碳中和目标实现，将进一步强化高质量发展的基础保障，为经济高质量发展增添新动能。

《规划》的颁布实施，必将有利于保障民生、维护和促进社会公平正义。计量工作与人民群众的衣食住行息息相关，准确的计量数据本身就是公平正义的重要组成部分。《规划》明确，完善计量法律法规体系，深化计量监管制度改革，强化民生计量监督管理，加强公共安全领域计量服务体系建设，将保证相关领域计量数据更加准确可靠，让公平正义基石更加稳固。

坚决贯彻落实中央决策部署 以“大计量”助推高质量发展的广东实践

广东省高度重视计量事业发展。省委、省政府坚决贯彻落实党中央、国务院关于计量工作的部署要求，建立健全计量工作发展的协调推进机制，出台系列政策文件，设立多项专项资金，坚持在实践中探索、在探索中提升，推动全省计量事业取得跨越式发展，为新阶段抓好《规划》的贯彻落实积累了有益经验。

一是面向国家重大需求，心怀“国之大者”，在服务重大战略实施中彰显广东担当。广东围绕国家重大战略决策部署，在“一带一路”交流合作、粤港澳大湾区计量一体化、华南先进测量体系构建等方面持续深耕，支撑港珠澳大桥、阳江核电等重大工程建设，切实保障重大国家战略实施，全面促进内地同港澳更紧密合作。广东的实践充分证明，只有围绕国家重大战略，充分发挥计量基础支撑作用，加快建设现代先进测量体系，才能更好地服务国家发展大局。

二是面向世界科技前沿，加强计量基础和应用基础研究，在推动科技创新中贡献广东方案。广东对标对表国际先进水平，加强基础性、前沿性、共用性、探索性和颠覆性测量技术研究，积极参与国际计量合作，建成中国散裂中子源、深圳大亚湾中微子实验站、加速器驱动嬗变系统及强流重离子加速装置等国之重器，在全国率先开展量子精密测量研究，突破5G通信量值溯源、18 MHz高频超声功率测量等关键技术，成功研制质谱仪、基因测序仪等先进测量仪器以及136种标准物质，填补大量国内空白。广东的实践充分证明，只有坚持对标最好最优最先进，加快实现计量独立自主，才能不断激发创新活力，实现“换道超车”、赶超发展。

三是面向经济主战场，紧贴现代产业需求，在推动产业高质量发展中探索广东路径。广东坚持以创新提高产业核心竞争力，围绕现代产业发展需要，建设31家产业计量测试中心，培育4200多家检验检测机构，覆盖电动汽车、智能制造、超高清电视等领域，为重点产业提供急需的关键计量技术服务，助推形成绿色石化、先进材料等7个产值超万亿元产业集群，巩固家电、电子信息等产品产量全球领先优势。广东的实践充分证明，只有坚持产业需求导向，将计量融入现代产业体系，才能有效夯实产业基础、塑造发展新优势。

四是面向人民幸福生活，坚持以人民为中心的发展思想，在保障和改善民生中体现广东作为。广东围绕维护人民切身利益，在提升计量能力、强化计量监管等方面持续发力，建有3项国家计量基准和全国最多的7055项社会公用计量标准，每年检定超过600万件涉民生计量器具，检定校准疫情防控用体温计20多万件，开展集贸市场、加油站等重点领域计量专项整治，人民群众的获得感幸福感安全感不断提升。广东的实践充分证明，只有坚持民生计量为人民，不断满足人民群众对美好生活的需要，计量事业发展才能更好践行初心使命、保持生机活力。

深入贯彻实施《规划》 为广东建设质量强省、扎实打造新发展格局战略支点提供坚实计量支撑

新的历史时期，广东将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《规划》各项任务要求，全力推动全省计量工作走在全国前列。

一是以加快推动制造业转型升级为目标，积极打造全国产业计量发展新高地。面向制造强国等国家重大战略需求，围绕建设全球先进制造业基地、产业创新高地和广东省20个战略性产业集群，深入实施制造业计量能力提升工程，建立高等级计量标准，建设产业计量测试中心。加强工业园区计量公共服务平台建设，提供高水平一站式计量服务。鼓励企业加强计量管理体系建设，推广测量管理体系认证，开展计量管理标杆示范，支持大中型骨干企业将产业链上中小企业纳入共同的计量管理体系。依托中国计量科学研究院深圳创新研究院、华南国家计量测试中心等科研机构，推进全省计量科技创新基地建设。

二是以服务粤港澳大湾区国际科技创新中心建设为重点，深入开展计量基础研究和技术攻关。对标全球先进水平，着力实施计量标准能力提升工程，重点突破量子计量、新型传感和高端计量测试仪器设备关键技术，聚力增强计量基准自主可控能力，创新计量基准全链条管理机制。紧盯粤港澳经济社会发展需要和重点领域计量需求，积极培育各领域先进测量“单项冠军”和“专精特新”测量标兵，提升专业化、差异化、多样化服务水平；完善区域协调发展计量合作机制，加快计量双多边互认进程，探索建设粤港澳大湾区计量服务协同平台，推进粤港澳计量能力、结果互认，着力构建大湾区现代先进测量体系。

三是以服务数字经济、数字社会、数字政府建设为驱动，全面推进计量数字化变革。加强数字计量基础设施建设，积极申报建设国家计量数据中心、培育计量数据建设应用基地，挖掘计量数据资源在公共服务、智慧城市、数字乡村等方面的应用价值。加快建立计量标准和测量参数传递数字链路，推动量值溯源扁平化发展。围绕服务数字产业化和产业数字化，加强数字计量技术研究，重点突破物联网、车联网和工业互联网等领域计量技术，实现数字化赋能。构建政府治理数字化计量支撑体系，建设集服务、决策、指挥等于一体的数字计量平台。

四是以促进社会公平、增进民生福祉为导向，不断提升计量监管效能。实施计量惠民工程，加强民生计量基础设施建设和专项检查，提升基层民生计量保障水平。以强制检定计量器具管理为突破口，加快推进计量监管制度改革，探索更灵活、更多元的远程监管、移动监管、预警防控为特征的非现场监管。加大对计量违法行为的打击力度，加强计量作弊防控技术和查处技术研发。完善诚信计量体系，推行经营者诚信计量自我承诺，开展诚信计量示范活动，提升全社会计量诚信水平。

五是以完善工作机制、强化组织保障为依托，确保《规划》在广东落地落细落实。充分发挥计量发展部门间联席会议作用，不断完善部门协作机制，强化评估检查，确保《规划》明确的任务落到实处。强化投资、科技、知识产权等方面政策和法治保障。完善人才支持政策，激活人才培养及创新创业机制。加大财政投入力度，对计量科研、计量能力建设、计量技术机构和产业计量测试服务平台等提供经费保障。加强计量学科和文化建设，不断夯实计量发展根基。

蓝图已绘就，奋进正当时。站在新的历史起点上，广东将以深入实施《规划》为契机，锚定目标任务，充分发挥计量的基础性、战略性支撑作用，加快计量体系和能力建设，不断开创广东计量工作新局面，奋力推进全省经济社会高质量发展，为全面建设成社会主义现代化强国作出广东新的更大贡献。

（作者系广东省人民政府副省长）

(责编：孙红丽、高雷)