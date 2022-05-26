光明日报全媒体记者赵洪波

原标题：广东湛江：“强国电单车”落地雷州 开创党建宣传新形式

5月25日上午，“踔厉奋发 强国有我”强国电单车启动仪式，在广东湛江雷州市举行。

据悉，今年年初，“学习强国”学习平台宣布与松果出行开展战略合作，充分发挥松果出行在广大县域拥有庞大用户量、贴近基层干部群众的优势，联手打造“强国电单车”，让“学习强国”学习平台更进一步融入到群众日常生活中。

记者在活动现场看到，“强国电单车”在车身印有“学习强国”LOGO及“学习强国”App下载二维码，用户可以通过“学习强国”App直接扫码用车，学习的同时还可以低碳出行。值得注意的是，用户在“学习强国”学习积攒的学习积分可以转换为“点点通”，从而在“强国城”中免费兑换骑行优惠券，实现了学习生活两不误。为了更好地保障“强国电单车”运营，运营方松果出行通过技术赋能、科技管理，对车辆硬件、软件进行了全面升级，打造了“松果全天候”智能系统，不断提高“强国电单车”的运营能力，提升用户体验。

雷州市民通过学习强国App扫码用车

启动仪式后，到场领导嘉宾和市民群众纷纷体验了“强国电单车”，车辆便捷、舒适的特点大受好评。现场一位志愿者试骑后表示，“强国电单车”的落地对雷州积极开展党建和发展绿色交通具有重要意义，不仅掀起了全民学习的热潮，还有利于推动低碳出行，是一件便民、利民的好事情。

近年来，雷州市依托“学习强国”学习平台传播主流舆论声音，传递经济、政治、文化、社会、民生、生态建设、基层党建等资讯、经验，全市上下形成了“比学赶超争上游”的浓厚学习氛围。活动呼吁，广大党员干部要身体力行，带头把学习融入日常生活，在全市范围内掀起“学习强国”的热潮；广大党员干群要坚持绿色环保理念，倡导低碳出行方式，规范使用“强国电单车”，让“强国电单车”成为促进雷州市生态文明建设的一道“绿色”风景，为我市创建省级文明城市贡献力量。

活动现场还公布了我市“学习强国”优秀学习组织、优秀管理员、学习标兵、学习达人、学习积极分子名单。

工作人员正在劝导市民用车后有序停放

“骑着强国电单车，学习脚步不停歇”。骑“强国电单车”将成为雷州基层党员干群学习生活的新风潮。“强国电单车”在雷州街头穿行，将成为“学习强国”学习平台的流动载体，让“学习强国”成为雷州新风尚，推动雷州党建工作再上一台阶！（光明日报全媒体记者赵洪波）

(责编：董童、李源)