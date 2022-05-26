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9图速览《2021中国生态环境状况公报》

2022年05月26日17:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者王仁宏）26日，生态环境部发布《2021中国生态环境状况公报》（以下简称《公报》），重点介绍2021年大气、淡水、海洋、土壤、自然生态、声环境、辐射、气候变化与自然灾害、基础设施与能源等内容。

生态环境部生态环境监测司副司长蒋火华表示，2021年，全国空气质量持续向好，地表水环境质量稳步改善，管辖海域海水水质整体持续向好。全国土壤环境风险得到基本管控，土壤污染加重趋势得到初步遏制。全国自然生态状况总体稳定。全国城市声环境质量总体向好。辐射环境质量和重点设施周围辐射环境水平总体良好。单位国内生产总值二氧化碳排放下降达到“十四五”序时进度。

(责编：王仁宏、吕骞)

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