原标题：百度发布Q1财报：核心研发费用51.34亿，连续六个季度占核心收入比例超20%

北京时间5月26日，百度发布了截至2022年3月31日的第一季度未经审计的财务报告。第一季度，百度实现营收284.11亿元；归属百度的净利润（非美国通用会计准则）达到38.79亿元，超市场预期。

财报数据显示，百度核心营收保持健康，且受同比增长45%的智能云业务推动，非广告收入同比增长35%。并且，百度继续坚持压强式研发投入，第一季度百度核心研发费用达51.34亿元，连续六个季度占百度核心收入比例超过20%。

具体业务中，在智能交通领域，截至第一季度末，以累计合同金额超过千万元人民币的订单计算，百度ACE智能交通解决方案已经被41个城市采用，覆盖范围较一年前的16个城市、一个季度前的35个城市持续提升。

自动驾驶方面，百度自动驾驶出行服务平台萝卜快跑第一季度提供了19.6万次乘车服务，已在北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉等城市落地。此外，财报中提到百度继续扩大与汽车主机厂商的合作。

移动生态方面，百度App的用户和流量增长稳健。3月，百度App的MAU 同比增长13%，达到6.32亿，日登录用户数达到 83%。

(责编：曹淼、李源)