人民网北京5月26日电 （记者申佳平）据中国电子信息产业发展研究院消息，金砖国家工业互联网与数字制造发展指数近日在厦门发布。指数显示，金砖五国工业互联网与数字制造发展特色显著，各具优势。其中，中国在金砖五国的综合测算结果中优势较为明显。

中国电子信息产业发展研究院副院长张小燕介绍，工业互联网发展指数根据基础环境、产业发展、市场活力和国际影响4个一级指标和8个二级指标进行综合评定。从综合测算结果看，中国（39.15）和印度（35.87）具有一定发展优势，俄罗斯（34.00）、巴西（31.44）和南非（30.81）仍有较大提升空间。金砖国家工业互联网发展指数指标体系设计和测算结果显示，中国和俄罗斯在基础环境方面具有优势，产业发展方面巴西和南非具有较强竞争力，印度和巴西的市场活力领先其他金砖国家，印度和中国的国际影响力日益提升。

据了解，数字制造发展指数根据协同指标、产业指标、科创指标和环境指标4个一级指标和10个二级指标进行综合评定。其中，中国数字制造以37.5的总得分处于相对领先位置，巴西、俄罗斯、印度及南非紧随其后。金砖五国发展数字制造特色鲜明：在协同发展和科创发展方面，巴西和中国处于优势地位；在产业发展和环境基础方面，印度和南非处于领先地位，俄罗斯则拥有一定实力基础。

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