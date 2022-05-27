本报记者 韩 鑫

3月下旬以来，新一轮疫情等超预期因素，对工业经济运行带来较大冲击。1—4月，全国规模以上工业增加值同比增长4%，较一季度有所回落。保障产业链供应链稳定畅通、有效助力企业打通堵点卡点、全力做好民生物资保障……一段时间以来，各地区各部门迎难而上、积极行动，出台一系列政策举措，推动工业经济稳定恢复。

短暂“遇冷”的汽车产业运行情况如何？中小企业复工复产进度怎样？重点消费品行业生产供应是否稳定？日前，记者采访了相关部门及企业。

保供稳链，汽车产业链逐步恢复向好

重庆两江新区，小康赛力斯智慧工厂，机械臂有序运转、设备马力全开，一辆辆新能源汽车陆续下线。“企业对关键零部件进行了储备，并实时调整排产计划，全力保障产品交付。”工厂副总经理何明波说。

汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，产业链长、涉及面广、带动性强。3月下旬以来，国内疫情多点散发，汽车产业链供应链承压，部分企业一度停产停工。扭转下滑态势、稳住汽车产业，关键是保供稳链。

以“龙头”“链主”为抓手，以点带链促复工。工信部迅速组织搭建“汽车产业链供应链畅通协调平台”，建立部省（市）协同联动机制，累计推动解决物流运输和复工复产问题4000多批次。特别是“汽车重镇”上海，通过重点推动上汽、特斯拉实现连续生产，带动上下游1200多家零部件配套企业恢复物流运输和生产。

前不久，湖北省车规级芯片产业技术创新联合体在武汉启动运行，将通过东风公司百万量级规模汽车芯片应用需求拉动，组建国内领先的汽车芯片产业链，加快技术研发。在浙江，根据合众新能源汽车的生产需求，国网桐乡供电公司加急式上门服务，为企业完成增容供电，确保产能顺利快速提升。

“各方共同努力下，汽车产业复工复产取得阶段性成效，汽车产销逐渐恢复，触底反弹的动能正在集聚。”工信部副部长辛国斌说，据统计，5月1日至17日，我国汽车生产69.7万辆，同比下降33.9%，降幅较上月同期收窄21个百分点，全国汽车产业链正逐渐恢复向好。

助企纾困，“专精特新”中小企业复工复产提速

信号闪烁、机声隆隆，在上海浦东新区，专精特新“小巨人”企业中科新松临港产业基地内，工作人员正有序进行封闭生产。“包括协作机器人产品和智能产线在内，目前有数十个订单正等待交付。”公司副总裁吕尚武说，目前公司金桥园区也已在积极准备复工复产。

30公里开外，从事传感器研发制造的索迪龙自动化公司也恢复正常生产。“截至目前，已有100多名员工返厂进行封闭生产，产能正逐步攀升。”公司董事长陈坤速说，公司将持续闭环作业，确保防疫物资部件的可持续生产。

作为重点产业链的“配套专家”，“专精特新”中小企业复工复产有助于提升产业链供应链稳定性和竞争力。据了解，上海第一、二批1800多家复工复产企业“白名单”中，“专精特新”中小企业超过260家，占比14%，主要分布在汽车、集成电路和医疗产业，为保障产业链供应链安全稳定发挥了重要作用。

不只是上海，长三角产业链关键节点中小企业复工复产正按下“加速键”。日前，工信部围绕长三角地区装备工业、电子信息、消费品工业、原材料工业等领域，建立重点产业链供应链“白名单”，并对198家“专精特新”中小企业进行监测调度。数据显示，截至5月24日，开复工企业197家，复工率达99%，人员返岗率74%，产能利用率76%。

围绕中小企业的困难和需求，下一步工信部将推动部门横向协同和部省纵向联动，在资金扶持、融资支持、降本扩需、服务保障等方面加大帮扶力度，进一步支持中小企业纾困解难。

供需发力，消费品工业稳增长，确保民生物资供应

85%的员工返岗，超过1200名员工进入封闭生产，产能快速恢复至90%以上……在位于上海金山区的嘉麟杰纺织科技公司，在优先满足防护服生产的同时，正常订单生产也逐步恢复。

公司有关负责人介绍，被纳入首批复工复产企业“白名单”以来，公司在人员调配、原材料运输等方面得到大力支持，外贸订单有序出货，给予客户很大信心。“截至目前，客户不仅没‘丢’，还加大了订单量。我们将在做好疫情防控的前提下做好复工复产，力争率先‘达产’。”

消费品行业复工复产，牵涉民生物资保障供应。针对企业面临的现实困难，工信部会同有关地方和部门迅速采取行动，将消费品行业重点产业链供应链企业纳入“白名单”，抓实抓细服务保障，最大限度减少疫情对企业正常生产经营的影响。

既要抓住关键环节，也要发挥数字手段。江苏苏州，通过自建的“虹云”工业互联网平台，连通供应商、生产者、分销商、客户，作为防疫用品重要原材料供应商，盛虹集团实现在线产供销，并以信息化技术保障了上下游企业生产经营稳定。

一手稳生产，一手促消费。为缓解消费品需求转弱的压力，相关部门积极组织促进消费的活动，开展线上促销、线下展销、新品推介和采购对接，串联产品制造、商贸流通、品牌传播等全产业链，以让利打折释放消费潜力，以需求拉动供给。

“虽然受企业订单减少、消费需求低迷、生产成本上涨等因素影响，1—4月份消费品工业增加值仍同比增长6.1%。”工信部消费品司有关负责人说，总体来看，消费品行业受疫情冲击短期承压，但我国超大规模市场支撑的消费热度与消费需求仍将长期稳定向好，同时随着各地助企政策逐项落地，市场预期正在持续好转，“下一步将继续开展医疗物资生产调度，大力推动消费品工业数字‘三品’专项行动，确保消费品工业稳增长。”

《 人民日报 》（ 2022年05月27日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)