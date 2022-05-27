本报记者 万秀斌 汪志球 苏 滨

5月26日，2022中国国际大数据产业博览会（以下简称“2022数博会”）如约而至。作为以大数据为主题的国家级博览会，自2015年创办以来，数博会已连续成功举办7届，成为展示最新成果、引领行业发展的国际性盛会，交流发展思想、创造合作机遇的世界级平台。

与往届不同，2022数博会紧扣“抢数字新机 享数字价值”年度主题，落实“简约节约、实效高效”的办会原则，开幕式、数谷论坛、数博发布等活动全部线上进行，邀请政、商、学、研各界嘉宾视频出席，聚焦国家数字经济发展战略、前沿热点科技及创新成果转化，为产业转型升级和数字中国建设探索经验。

面对科技革命

布局数字产业

作为全国首个国家级大数据综合试验区，贵州积极抢占数字经济战略机遇，前瞻布局数字产业，大数据、数字经济已成为靓丽名片。面对新一轮科技革命和产业变革，如何抢抓数字新机，推动数字经济高质量发展？

“习近平总书记明确指示贵州在实施数字经济战略上抢新机，新国发2号文件也要求我们建设数字经济发展创新区，这是对贵州数字经济发展的殷切期待和明确要求。”开幕式上，贵州省委书记、省人大常委会主任谌贻琴表示，贵州将大力推进数字产业创新、大力推进数字融合创新、大力推进数字基建创新、大力推进数字治理创新、大力推进数字生态创新，与时俱进打造大数据发展2.0升级版，为数字中国建设探索新经验、闯出新路子。

工业和信息化部部长肖亚庆认为，数据是数字经济时代的关键生产要素，是国家基础性战略性资源，是推动经济社会高质量发展的重要引擎。顺应数字化发展趋势，坚定不移实施国家大数据战略，统筹发展和安全，以释放数据要素价值为导向，协同推进基础设施、技术创新、融合应用和治理体系建设，加快数字产业化、产业数字化，为制造强国、网络强国、数字中国提供有力支撑。

国家发展和改革委员会副主任林念修表示，“十四五”时期，以消费互联网为主要增长点的数字经济“上半场”蓬勃发展，以产业互联网为主要增长点的“下半场”势头强劲，数字经济大有可为。

激活数据潜能

助力产业转型

《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》指出，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，以数字化转型为主要抓手，推动工业互联网创新发展，全面推进产业基础高级化、产业链现代化。

5月26日下午，一场以“工业互联网赋能数字化转型”为主题的高端对话，为支撑工业企业数字化转型探寻可行思路。

“工业互联网是制造业数字化转型的关键支撑，加快工业互联网应用推广对于实现经济高质量发展具有重要意义。”工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟表示，要提升平台赋能水平，深化融合创新应用，培育数据要素市场，营造良好产业生态，全面加速数字化转型，推动制造业企业形态、生产方式、业务模式和就业方式根本性变革。

中国工程院院士邬贺铨认为，数字化转型是企业发展的必由之路，也是应对不确定性的最有效举措，而采集数据、机器视觉生成数据、管理信息化等，均为数字化转型的关键要素。从基于经验的决策到基于数据+算法的决策，是企业数字化转型的基本模式。

“算力时代抢新机——影视产业数字化云计算”“首届个人数据中心发展”“数据安全”……半天时间，8场数谷论坛紧锣密鼓进行。专家们紧扣大数据、云计算、元宇宙等前沿科技，探讨数字科技革命和产业变革的新机遇。

中国移动通信集团有限公司董事长杨杰表示，公司将全力构建基于5G+算力网络+智慧中台的“连接+算力+能力”新型信息服务体系，创新构建算力网络，推进覆盖全国的云专网建设，实现“入网即入云”，激活数据潜能，助力产业转型。

聚焦前沿科技

创新应用场景

2022数博会期间，大数据领域的55项最新科技成果将发布，包括大数据与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴等领域的融合创新，是聚焦前沿科技，彰显大数据创新应用场景的生动实践。

据了解，自“数博发布之领先科技成果”征集活动启动以来，共征集到437项成果申报，经过评审专家组初审、复审、终审等环节，所有奖项才最终揭晓。

以影视产业为例，如何搭上新算力时代快车，加速文化与科技的融合？贵阳市市长、贵安新区管委会主任马宁宇表示，数字经济时代，发展影视云可加速影视业变革升级，前景可期。贵阳市和贵安新区愿意提供数据中心、区块链等基础设施支撑，培植创新应用场景沃土。

中国电影家协会分党组副书记、秘书长闫少非表示，政府、行业协会、科研机构、头部企业应携手共建、资源共享，扎实推进产、学、研、用深度融合，以科技手段抓创新、出精品，向全世界讲好中国故事，传播好中国声音。

在“数据安全”论坛上，与会专家聚焦数据安全产业发展、安全防护技术突破、数据安全人才培养等热点话题，从政策文件解读、产业趋势洞察、实践应用分享等多个角度展开讨论，共探数据安全发展之路。

《 人民日报 》（ 2022年05月27日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)