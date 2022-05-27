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天猫淘宝：618预售时间提前 新功能上线

2022年05月27日08:04 | 来源：环球网
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原标题：天猫淘宝618预售将启动：时间提前 新功能上线

5月26日晚8时开始，天猫淘宝618预售开始。今年618天猫淘宝在优惠力度、规则、功能等方面都做了调整。

据了解，今年618天猫预售、抢购均提前至晚 8 点，跨店满减力度提升至每满 300 元减 50 元，“定金立减”玩法取消，改为“参与预售价格直降”。此外，继跨店满减“满300 减 50”的折扣力度外，88VIP大额消费券今晚9点正式发放，开启兑换。此次两张消费券分别为“满5000-400”和“满1500-120”，将加持折扣力度。

据透露，本次大额消费券需要用618个天猫积分兑换，除手机和空调等类目外，覆盖了大部分天猫实物商品。

从618大促周期开始，88vip用户将额外获得多项消费权益，如大家电0元享延保，天猫超市“0 秒退”和退货免运费等服务，88VIP用户在天猫超市申请退货退款审核通过后，天猫超市将提供免费的上门揽收和配送服务。

同时，淘宝正式上线新功能“价保中心”，并向全部用户开放。用户打开“我的淘宝”界面，普通用户点击“我的淘宝-官方客服”，88vip用户点击“专属客服”就可以进入“价保中心”。用户可点击“一键价保”来申请价格保护，在保价期内，商品降价了就可以退差价。

官方透露，今年618期间，预计共有1900万款商品支持一键价保服务，价保时间从付款日持续到7月5日，最长35天。此外，淘宝方面称，618期间平台对商家“先涨价后降价“的行为也将进行管控。如果发现活动商品提前涨价，将提示商家整改，如不整改将对商品做清退处理。

据了解，在淘宝天猫内部，“对消费者和商家的体验提升”是今年的重点任务。除了上线价保中心以外，今年618还出现了一些新变化，包括各大行业上线特色服务、定金支持批量支付等，而往年因难于计算让不少消费者感到“头秃”的“定金立减”优惠，今年也已取消。

淘特方面今日也公布了618玩法：全场直供百万款10元商品；满30减5上不封顶；5月31日20点开启。淘特618项目负责人介绍，百万款10元商品立足于满足县域用户日常刚需，涵盖食品、服饰、百货、消费电子、美妆洗护等核心品类，为消费者带来便捷的购物体验。

(责编：曹淼、李源)

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