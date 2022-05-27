原标题：华为发布下一代数据中心

5月26日，以“智简DC，绿建未来”为主题，华为下一代数据中心发布会在东莞松山湖成功举办。华为数据中心能源军团面向全球发布下一代数据中心理念及全新供电解决方案电力模块3.0。

华为技术有限公司高级副总裁、华为数据中心能源军团CEO杨友桂正式推出下一代数据中心的开创性理念。他表示，自今年华为松湖论道研讨会以来，华为多次与全球行业领袖、技术专家就未来数据中心的演进路径进行了深入讨论和交流，达成重要共识，总结提炼出下一代数据中心的四大特征：低碳共生、融合极简、自动驾驶、安全可靠。

会上，华为数据中心能源军团CTO费珍福发布了全新一代电力模块3.0解决方案，通过核心技术创新和部件融合，优化布局，打造更为省地、省电、省时、省心的数据中心供电系统。

发布会期间，华为数据中心能源军团CEO杨友桂、华为数字能源首席营销官方良周、华为数据中心能源军团CTO费珍福共同出席了全球媒体沟通会，与线上线下媒体进行了深入交流。

智能、可持续发展的下一代数据中心时代正在到来。技术创新将是引领数据中心发展和变革的关键力量。面向未来，华为将通过持续的创新投入，不断实现突破，并将与行业客户、生态伙伴、产业组织、标准组织开展全方位合作，共同迈向数据中心发展新时代。

(责编：曹淼、李源)