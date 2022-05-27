人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

华为发布下一代数据中心

2022年05月27日08:21 | 来源：新华网
小字号

原标题：华为发布下一代数据中心

　　5月26日，以“智简DC，绿建未来”为主题，华为下一代数据中心发布会在东莞松山湖成功举办。华为数据中心能源军团面向全球发布下一代数据中心理念及全新供电解决方案电力模块3.0。

　　华为技术有限公司高级副总裁、华为数据中心能源军团CEO杨友桂正式推出下一代数据中心的开创性理念。他表示，自今年华为松湖论道研讨会以来，华为多次与全球行业领袖、技术专家就未来数据中心的演进路径进行了深入讨论和交流，达成重要共识，总结提炼出下一代数据中心的四大特征：低碳共生、融合极简、自动驾驶、安全可靠。

　　会上，华为数据中心能源军团CTO费珍福发布了全新一代电力模块3.0解决方案，通过核心技术创新和部件融合，优化布局，打造更为省地、省电、省时、省心的数据中心供电系统。

　　发布会期间，华为数据中心能源军团CEO杨友桂、华为数字能源首席营销官方良周、华为数据中心能源军团CTO费珍福共同出席了全球媒体沟通会，与线上线下媒体进行了深入交流。

　　智能、可持续发展的下一代数据中心时代正在到来。技术创新将是引领数据中心发展和变革的关键力量。面向未来，华为将通过持续的创新投入，不断实现突破，并将与行业客户、生态伙伴、产业组织、标准组织开展全方位合作，共同迈向数据中心发展新时代。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门联合发布冬小麦干热风灾害风险预警 专家解读为何要防范干热风
　　人民网北京5月27日电 （记者杨虞波罗）日前，中国气象局和农业农村部联合发布冬小麦干热风灾害风险预警，这是两部门首次联合发布农业气象灾害风险预警。 国家气象中心生态和农业气象室正研级高级工程师郭安红介绍，26日至28日，河北、河南、山东等地大部地区日最高气温在30℃以上，局地达35℃以上，部分地区土壤墒情偏差，且空气相对湿度较低，风速在每秒3米以上。…
助力毕业季求职体验 行业加速强化保障机制
　　人民网北京5月26日电 （记者任妍）2022年毕业季即将到来，今年，国内高校毕业生人数首次突破千万大关，就业市场迅速升温。受疫情等多重因素影响，求职者与招聘单位存在信息不对称、人岗不匹配等问题，“就业难”与“招人难”并存的情况依然存在。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部