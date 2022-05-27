原标题：国务院部署四方面13项举措，力促外贸保稳提质

外贸是拉动经济增长的“三驾马车”之一，对于稳经济促发展发挥着重要作用。

近日，国务院办公厅印发《关于推动外贸保稳提质的意见》，明确四方面13项举措。这些举措传递出怎样的信号？外贸企业会如何受益？如何抓好落地实施？记者采访权威专家进行解读。

保通保畅，帮扶外贸企业应对困难挑战

多重压力下，前4个月，我国进出口总值同比增长7.9%，呈现出较强韧性。但4月当月仅增长0.1%，反映出外贸企业面临较大压力。

意见提出保障外贸领域生产流通稳定，加大外贸企业财税金融支持力度，进一步帮助外贸企业抓订单、拓市场，稳定外贸产业链供应链等四方面13项政策措施。

中国贸促会研究院副院长赵萍表示，今年以来国家出台一系列稳外贸政策，通过跨周期调节、综合施策，促进外贸平稳发展。“和之前相比，此次更强调短期内尽快稳定产业链供应链，同时也兼顾了稳中提质的目标。”

中央财经大学国际经济与贸易学院院长张晓涛说，当前正处于决定全年经济走势的关键节点，意见进一步释放了稳外贸信号，精准施策力促外贸保稳提质。

意见将“保障外贸领域生产流通稳定”摆在首要位置。提出“保障重要零部件、装备和产品运输”“促进外贸货物运输保通保畅”。

“打通物流堵点难点是当前稳外贸的重中之重。”赵萍指出，今年前4个月，我国对主要贸易伙伴进出口齐头并进，表明国际市场对中国商品有较好需求，而近期国内疫情多发散发，导致外贸供应链效率出现短暂下降，影响企业生产经营效益。

受新一轮疫情、国际局势变化等超预期因素影响，我国外贸供需两端同步走低。国家统计局数据显示，4月我国制造业新出口订单指数回落到41.6%。

意见提出，进一步帮助外贸企业抓订单、拓市场，包括“促进企业用好线上渠道扩大贸易成交”“支持医药企业注册认证中西药制剂和生物制品”“支持更多地区开展二手车出口业务”等。

“解决当前外贸企业燃眉之急，就是要拓市场、抢订单。”赵萍说，参加展会是当前外贸企业获取新订单的主要方式，创新外贸业务也是增加新订单的有效手段。

张晓涛注意到，意见提出针对中小微外贸企业，在承保覆盖面、缩短理赔时间等方面加大出口信用保险的支持力度，这将增强企业拓展多元化市场的抗风险能力，促进我国外贸持续、健康、稳定发展。

保稳提质，促进外贸高质量发展

“支持符合条件的跨境电商相关企业申报高新技术企业”“鼓励创新、绿色、高附加值产品开拓国际市场”……意见为促进外贸创新发展划出重点。

“创新是当前外贸企业应对各种挑战、实现突围的最佳选择。”赵萍说，跨境电商是我国外贸创新发展的重要方向和抓手，支持跨境电商申报高新技术企业，就是要将对于高新技术企业的支持政策延伸到跨境电商领域，促进跨境电商创新发展。

综合保税区是我国外贸出口的重要增长极，保税维修业务属于综合保税区的创新业务。

意见明确，培育新一批进口贸易促进创新示范区，加强进口促进平台培育建设。支持劳动密集型外贸产业在国内梯度转移，支持企业在综合保税区内开展“两头在外”保税维修，支持加工贸易稳定发展。

赵萍认为，我国外贸保税维修业务发展潜力大、附加值高，可以将货物贸易和服务贸易有机结合起来。稳住保税区加工贸易，促进保税区新贸易业态持续发展，不仅有利于短期稳外贸，更有利于外贸高质量发展。

商务部新闻发言人高峰表示，商务部将会同相关部门，发挥好外贸转型升级基地、跨境电子商务综合试验区、进口贸易促进创新示范区等高水平开放平台带动作用，持续优化营商环境，不断提升贸易自由化便利化水平，提升对全球资源要素的吸引力，拓展外贸产业空间。

抓好落实，确保各项政策措施落实到位

意见要求，各地方、各相关部门要高度重视做好稳外贸工作，在支持企业保订单方面加大工作力度。各地方要结合实际，出台针对性配套措施。

海关总署日前出台十条措施，促进外贸保稳提质；工信部、国家发展改革委等11个部门携手促进大中小企业融通创新；进出口银行成功发行推动外贸保稳提质主题金融债券……锚定保稳提质目标，进一步推动外贸提质增效，需要各方密切配合，多措并举持续发力。

高峰表示，商务部将指导各地建立重点外贸企业服务保障制度，及时解决外贸企业的困难问题；持续推动扩大国际班轮公司直客对接的业务规模，加强与国际货运班列沿线国家沟通协调，用好航空货运运力；继续指导各地主动靠前服务，及时梳理并推动解决影响外贸企业复工达产和供应链稳定的共性问题。

(责编：赵竹青、陈键)