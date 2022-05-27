原标题：警惕落入“校园创业”陷阱

“骗子非但没有得到惩罚，反而在同时运营多个账号，继续骗大学生的钱。”在江苏读书的大一学生张生说，半年前被“校园达人吕不”（以下简称“吕不”）骗走2980元。最近他发现，经过受骗大学生投诉后被抖音平台封号的“吕不”，又在不同的短视频平台注册了新账号卷土重来。

打着“校园创业”的幌子，实则收取入门费，并不断拉人入伙，一些大学生甚至未成年人都上当受骗了。张生组建的维权微信群内有近30名大学生，他们报警后，没有收到回复。根据媒体报道，4月份该案件被初步认定为经济纠纷。这给一直坚信“这就是传销”的张生泼了一盆冷水，他不知道该如何讨回被骗的钱。现在维权群内已经没有人说话了，但“吕不”还活跃在抖音、快手等平台不断更新项目内容。

记者给“吕不”短视频账号发送求证私信，但截至发稿时仍未获回复。

赚钱还是骗钱

进入大学的第一年，张生想寻找一份副业，“努力在大学期间不问家里要钱”。他在快手上刷到了“吕不”的视频。

“吕不”发布的视频中不乏对“校园快递商机”“寝室掘金密码”“店铺拍照的财富密码”等创业项目的解读，它们的共同点是简单易上手和挣钱很快。

张生告诉中青报·中青网记者，当时，“吕不”在快手平台粉丝有四五万，在抖音平台粉丝达60余万，其中一条视频说其公司和杭州电视台有合作。

今年年初，张生按照“吕不”的指引，向其公司杭州盈梦文化传媒合伙企业（有限合伙）账号支付了500元定金，几天后，又向该账号转账尾款2480元。

随即，“吕不”向他推荐了一位“导师”。这位“导师”发来“教学视频”后，又拉他进入“国梦蓝海星”微信群。“进群被要求根据模板进行自我介绍。当时太傻了，把自己真实姓名和照片都发进去了，还有人发了身份证号、电话等个人信息。”张生回忆说，群内已有100余名成员，还有不少类似的分群。

被“吕不”的视频吸引的大学生不在少数。在山东读大学的小余，去年6月添加了“吕不”的微信，完全没有接触过创业知识的他，以为“能赚点儿钱，做到自立”。

在小余提供给中青报·中青网记者的聊天记录中，“吕不”说，“赚钱的核心就是获取流量，我们有很多赚钱的项目，但都是收费的。”小余表示想进一步了解项目时，“吕不”说，交了钱的全国各地大学生都会进入专属社群，“相当于一个高端大学生人脉圈子，你想在校园里创业赚钱，这些都是你的榜样。我们的导师一对一指导，给你介绍最适合你的项目”。

在和“吕不”一番交谈后，小余表示，“十分想加入，但钱不够”。“吕不”称，“给你机会，先交定金锁名额”，并发来支付宝账号，要求小余把姓名和院校发给他备注登记。就这样，小余在交了2980元后，也进入了和张生类似的社群，加入了“流量王”项目。

更早进入社群的还有广西大学生小林。去年夏天，高中毕业的小林在刷到“吕不”的视频后，也得到了“吕不”的热情介绍。

发现小林犹豫时，“吕不”打来电话称：“如果一个月不回本，可以退钱。”“这句话让我觉得有了保证，但也因为他是打电话说的，我没有留下任何证据。”小林说。

正在打暑期工的小林实在无法支付全部费用，“吕不”建议他先交300元定金。小林告诉中青报·中青网记者：“因为进入项目比较早，那时只需要交1980元，后期涨到了5980元。”

在“吕不”多次催促下，他用刚领到的工资支付了尾款。“打了一个月的工，才挣了3000多元，被他骗走了近2000元。”

多名受骗大学生表示，还有未成年人被骗。在他们提供的转账记录中，记者发现，“吕不”的收款账号除个人支付宝账号外，也有名为“浙江国梦文化传媒有限公司”和“杭州盈梦文化传媒合伙企业（有限合伙）”的公司账号。

据天眼查显示，上述两家公司的法定代表人为同一人，分别于2019年9月和2021年8月成立，又分别于今年1月27日和3月29日，因登记住所或经营场所无法联系，被杭州市萧山区市场监督管理局列入企业经营异常名录。此外，记者根据被骗大学生提供的支付宝账号进行搜索，“吕不”的个人支付宝账号仍可进行转账。

“这不就是传销吗”

张生告诉中青报·中青网记者，进群后，“吕不”和“导师”推荐的项目只有“流量王”和“元宇宙宠物电商”，“后来才明白，为了让我们相信这些项目，群里有不少‘演员’和‘氛围组’”。

记者查阅其“内部培训视频”发现，所谓的“流量王”项目被描述得很简单：注册新抖音账号后，按照模板打造人设，即“我年纪小就出来混社会了，现在年纪也小，但我已经取得了很大的成就”等，平时只需要剪辑、上传视频。

据视频描述，这样的账号会吸引很多人私信咨询，成员只需把这些私信对接给“吕不”团队，由他们完成后续“项目销售”，再进行不同梯度的分成。视频中，“吕不”明确说出，“总之就是编，头像、个人介绍跟炫富要沾边”。

第二天，张生明白过来，“这不就是传销吗？这样的项目，什么内容都没有，就让我们交钱，然后还让我们去拉更多人交钱”。

当他在群里提出疑问时，对方却回复说“我们是正经公司”。当他再次指出“这和传销形式一样”后，对方不再回复并把张生移出了群聊。索要退款无果，张生开始召集被骗大学生“抱团”维权，小余和小林也被他邀请进了维权微信群。

之前，小余按照“教程”进行了尝试。“花了一两周时间，每天都要上传3个视频，其实就是他们提供的豪车方向盘等素材，再配上现成的文案。”

小余说：“感觉越来越不对了，我拉来一个‘人头’，他给我10%的利润，和一开始说的教你如何创业完全不一样。”

反应过来后，小余注销了抖音账号。他一直收集证据，“我也想过起诉，但这是一件很麻烦的事情，支付几千元的律师费和起诉费，还不一定能追回被骗的钱，就放弃了”。他尝试在网上立案，可因为证据不足，最终没有成功。

不少被骗大学生向抖音投诉后，“吕不”的旧账号被封。但最近，“吕不”又注册了多个新账号，继续在抖音平台发布内容。每次刷到“吕不”的视频，张生和小林都会在评论区留言，提醒网友“这是骗子”。

与“吕不”继续活跃在抖音平台相比，张生和他的维权群里显得十分冷清，“大家已经很久都不发言了，被骗的钱好像追不回来了”。

让张生略感欣慰的是，1月20日，他向国家信访局反映了杭州盈梦文化传媒合伙企业（有限合伙）存在的问题，很快便得到了杭州市市场监督管理局钱塘区分局的回复。回复文件称：“经核查，该企业查无下落，无法联系该企业，拟将该公司列入异常名录。”

北京市京师律师事务所律师金琳认为，“吕不”及其团伙已经涉嫌诈骗罪，相关行为属于典型的电信网络诈骗行为，而且犯罪数额已达到可以立案的标准。

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗3000元以上就可以认定为诈骗“数额较大”，可以处“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”。

“虽然某个大学生被骗数额可能达不到3000元的标准，但是该司法解释也明确规定，‘二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚’。”金琳说，只要目前维权的大学生被骗数额合计达到3000元，公安机关就应当立案侦查。

警惕以流行概念作为噱头的诈骗

中青报·中青网记者发现，在各大短视频平台搜索“校园创业”，很多账号正在分享创业项目：“95后互联网老炮，校园赚到第一个100万”“4家公司创始人，把创业经验写成了电子书”……视频中，有人穿着“名牌服饰”，戴着“名表”，拿着电子烟“传授独门经验”：既有“寝室早餐配送也能月入过万”“做电商月赚5万，开学一周赚2.8万”等“项目解说”，也有“学习好的学生反而不会赚钱”“大学生可以空手套白狼”等观点。此外，也有一些人在橱窗商品中上架了项目加盟产品，价格从2000元到1.98万元不等。

金琳介绍，这类骗局是非常常见的，都是同样的套路，利用年轻人想要快速“成功”的心理，以各种当下流行的概念作为噱头，用换汤不换药的方式骗取钱财。但凡涉及需要缴纳培训费等入门费的成功之路，都应该警惕。需要注意的是，牵扯到财务支出的问题，尤其是向陌生人支付钱款时，应当保留好聊天记录和付款凭证，最好让对方的承诺形成文字合同，双方对相关重要的内容进行反复确认之后再进行付款。出现了被骗的情况，要及时向学校反映，向属地公安机关报案。

此外，金琳认为，短视频平台属于网络服务提供者，依照法律、行政法规其负有信息网络安全管理的义务，应当禁止内容违法的信息在其平台进行传播。（记者孟佩佩，文中张生、小余、小林为化名）

(责编：赵竹青、陈键)